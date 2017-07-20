Подан законопроект, запрещающий использовать символику враждебных Израилю государств

Депутат Кнессета от партии НДИ Роберт Илатов представил законопроект, запрещающий использовать символы враждебных Израилю государств и террористических организаций.

В соответствии с законопроектом председателя парламентской фракции НДИ, если кто-то начнет размахивать на демонстрации в университете флагами Ирана или ХАМАСа либо водрузит их на общественном здании, то он может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 5 лет и оштрафован на сумму 226 тыс. шекелей.

Роберт Илатов заявил, что нельзя допускать ситуации, при которой в общественных местах и в различных учреждениях поднимаются флаги враждебных стран или организаций, стремящихся нанести ущерб государству Израиль.