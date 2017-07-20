20 июля 2017 г.
последняя новость: 10:38
Задорнову не помогла каббала
В ноги ушло
Выдал себя за умершую сестру
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:36 Бывший начгенштаба Бени Ганц даст показания по делу субмарин
09:23 Подан законопроект, запрещающий использовать символику враждебных Израилю государств
09:00 Эльор Азария демобилизовался из ЦАХАЛа и переведен под домашний арест
08:57 Суд лишил женщину алиментов за ложную жалобу на мужа
08:49 Не только подлодки: Мики Ганор готов дать показания по "делу хранилища аммиака"
07:57 Арабские СМИ: США требуют от Израиля согласиться на компромисс по Храмовой горе
07:15 Депутатам запретили заказывать покупки из AliExpress на адрес Кнессета
05:43 Прогноз погоды на 20 июля: солнечно и жарко, небольшое понижение температуры
02:10 На концерте Radiohead в Тель-Авиве 39 зрителям понадобилась медицинская помощь
01:44 Стрельба в Кафр-Касеме, тяжело ранен 20-летний житель Яффо
В Израиле

Подан законопроект, запрещающий использовать символику враждебных Израилю государств

время публикации: 09:23 | последнее обновление: 10:10 блог версия для печати фото
Подан законопроект, запрещающий использовать символику враждебных Израилю государств

Депутат Кнессета от партии НДИ Роберт Илатов представил законопроект, запрещающий использовать символы враждебных Израилю государств и террористических организаций.

В соответствии с законопроектом председателя парламентской фракции НДИ, если кто-то начнет размахивать на демонстрации в университете флагами Ирана или ХАМАСа либо водрузит их на общественном здании, то он может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 5 лет и оштрафован на сумму 226 тыс. шекелей.

Роберт Илатов заявил, что нельзя допускать ситуации, при которой в общественных местах и в различных учреждениях поднимаются флаги враждебных стран или организаций, стремящихся нанести ущерб государству Израиль.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 20 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017