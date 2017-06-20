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В Израиле

По просьбе полиции продлен арест криминального авторитета Аси Абутбуля

время публикации: 16:22 | последнее обновление: 16:22 блог версия для печати

Во вторник, 20 июня, Окружной суд Ришон ле-Циона по просьбе полиции продлил еще на семь дней срок ареста криминального авторитета Аси Абутбуля, задержанного по подозрению в причастности к убийству Йорама Хахама в 2008 году.

Хахам считался одним из наиболее авторитетных израильских адвокатов, специализировавшихся в области уголовного права. В числе его клиентов были Аси Абутбуль, Арье Альперон, мэр Лода Бени Регев и бывший офицер отдела расследования международных преступлений майор Арье Сильверман, который был признан виновным в сговоре с Офером Нимроди с целью проведения незаконного прослушивания. Хахам погиб в результате взрыва автомобиля Isuzu на улице Игаль Алон в Тель-Авиве 11 июня 2008 года.

В 2015 году расследование этого убийства зашло в тупик. 24 мая 2017 года полиция Израиля сообщила о возобновлении расследования в связи с получением новой информации. В этот же день полиция задержала Аси Абутбуля.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 мая 2017 г.
Возобновлено расследование убийства адвоката Йорама Хахама
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 июля 2015 г.
Продлен арест одного из подозреваемых в убийстве Йорама Хахама
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июня 2015 г.
Разрешено к публикации: Аси Абутбуль подозревается в убийстве адвоката Хахама
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июня 2015 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 июня 2008 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 июня 2008 г.
"Русский" бизнесмен, которого подозревают в убийстве Хахама, заявляет о своей невиновности







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Вторник, 20 июня 2017 г.
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