По просьбе полиции продлен арест криминального авторитета Аси Абутбуля

Во вторник, 20 июня, Окружной суд Ришон ле-Циона по просьбе полиции продлил еще на семь дней срок ареста криминального авторитета Аси Абутбуля, задержанного по подозрению в причастности к убийству Йорама Хахама в 2008 году.

Хахам считался одним из наиболее авторитетных израильских адвокатов, специализировавшихся в области уголовного права. В числе его клиентов были Аси Абутбуль, Арье Альперон, мэр Лода Бени Регев и бывший офицер отдела расследования международных преступлений майор Арье Сильверман, который был признан виновным в сговоре с Офером Нимроди с целью проведения незаконного прослушивания. Хахам погиб в результате взрыва автомобиля Isuzu на улице Игаль Алон в Тель-Авиве 11 июня 2008 года.

В 2015 году расследование этого убийства зашло в тупик. 24 мая 2017 года полиция Израиля сообщила о возобновлении расследования в связи с получением новой информации. В этот же день полиция задержала Аси Абутбуля.