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В Израиле

На лестнице дома в Афуле обнаружено тело мужчины

время публикации: 07:35 | последнее обновление: 07:35 блог версия для печати фото
На лестнице дома в Афуле обнаружено тело мужчины

Утром во вторник, 20 июня, на лестничной клетке жилого дома в Афуле был обнаружен мужчина примерно 40 лет, находившийся в бессознательном состоянии.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшие на место происшествия, пытались оказать помощь мужчине, однако были вынуждены констатировать его смерть.

При осмотре тела не обнаружены следы насилия. Полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия, и в настоящий момент нет подозрений, что речь идет об убийстве.

Имя погибшего не публикуется.

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