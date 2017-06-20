Начались работы по строительству нового поселка для жителей Амоны

Утром во вторник, 20 июня, начались работы по строительству нового поселения Амихай в Иудее и Самарии, предназначенного для жителей эвакуированного поселения Амона, сообщает портал walla.

План застройки, рассчитанный на 102 единицы жилья, был утвержден две недели назад. Поселение Амихай будет построено на государственных землях, находящихся в районе поселения Шило (округ Биньямин).

Форпост Амона был эвакуирован и демонтирован 1-3 февраля 2017 года по решению Высшего суда справедливости, постановившего, что поселение было построено на частных землях.

Стоимость эвакуации составила 220 миллионов шекелей. Операция по эвакуации Амоны прошла относительно мирно. Правительство обязалось построить для жителей Амоны новый поселок.