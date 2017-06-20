В центре страны во время "домашних родов" скончался новорожденный

Во второй половине дня 20 июня в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве на "скорой" был доставлен новорожденный младенец, появившийся на свет во время "домашних родов" в одном из населенных пунктов в центре Израиля. Малыш был мертв.

В соответствии с существующими инструкциями врачи больницы сообщили о случившемся в минздрав. В отчете больницы говорится, что младенца пытались вернуть к жизни еще фельдшеры службы скорой помощи "Маген Давид Адом", однако проведенные ими реанимационные мероприятия не увенчались успехом.

По факту смерти младенца минздравом будет проведено расследование.

Домашние роды были разрешены в Израиле в 2008 году при условии, что будущая мать здорова, а плод весит не менее двух с половиной килограмм и не более четырех с половиной. За течением беременности должны следить врачи. В 2010 году Институтом национального страхования ("Битуах Леуми") было отметено правило, согласно которому единовременное денежное пособие после родов ("маанк лейда") выплачивалось лишь тем женщинам, которые рожали в больнице.