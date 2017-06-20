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16:35 В центре страны во время "домашних родов" скончался новорожденный
В Израиле

В центре страны во время "домашних родов" скончался новорожденный

время публикации: 16:35 | последнее обновление: 16:35 блог версия для печати фото
В центре страны во время "домашних родов" скончался новорожденный

Во второй половине дня 20 июня в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве на "скорой" был доставлен новорожденный младенец, появившийся на свет во время "домашних родов" в одном из населенных пунктов в центре Израиля. Малыш был мертв.

В соответствии с существующими инструкциями врачи больницы сообщили о случившемся в минздрав. В отчете больницы говорится, что младенца пытались вернуть к жизни еще фельдшеры службы скорой помощи "Маген Давид Адом", однако проведенные ими реанимационные мероприятия не увенчались успехом.

По факту смерти младенца минздравом будет проведено расследование.

Домашние роды были разрешены в Израиле в 2008 году при условии, что будущая мать здорова, а плод весит не менее двух с половиной килограмм и не более четырех с половиной. За течением беременности должны следить врачи. В 2010 году Институтом национального страхования ("Битуах Леуми") было отметено правило, согласно которому единовременное денежное пособие после родов ("маанк лейда") выплачивалось лишь тем женщинам, которые рожали в больнице.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Здоровье // 29 апреля 2013 г.
Американские педиатры: "Позвольте женщинам рожать дома"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 февраля 2010 г.
"Битуах леуми" будет платить "родильные" пособия женщинам, рожающим дома







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Вторник, 20 июня 2017 г.
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