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В Израиле

Военнослужащий бригады "Кфир" попал в больницу с обезвоживанием

время публикации: 18:20 | последнее обновление: 18:25 блог версия для печати фото
МАДА напоминает об угрозе обезвоживания в жару

Военнослужащий бригады "Кфир" поступил в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве с обезвоживанием.

Сайт Walla News сообщает, что солдату стало нехорошо во время патрулирования территории в районе палестинского города Рауби в округе Биньямин.

По словам врачей, нет угрозы для жизни пациента.

С наступлением лета спасатели и служба скорой помощи "Маген Давид Адом" регулярно напоминают израильтянам и туристам об угрозе обезвоживания в жару. Они рекомендуют перед выходом в поход по пустыне или местам, отдаленным от населенных пунктов, убедиться в том, что с собой имеется достаточный запас питьевой воды.

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