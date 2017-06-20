Военнослужащий бригады "Кфир" попал в больницу с обезвоживанием

Военнослужащий бригады "Кфир" поступил в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве с обезвоживанием.

Сайт Walla News сообщает, что солдату стало нехорошо во время патрулирования территории в районе палестинского города Рауби в округе Биньямин.

По словам врачей, нет угрозы для жизни пациента.

С наступлением лета спасатели и служба скорой помощи "Маген Давид Адом" регулярно напоминают израильтянам и туристам об угрозе обезвоживания в жару. Они рекомендуют перед выходом в поход по пустыне или местам, отдаленным от населенных пунктов, убедиться в том, что с собой имеется достаточный запас питьевой воды.