20 июня 2017 г.
последняя новость: 22:04
Скандальное завещание Баталова
Незамужняя Руслана в большом городе
Королевский поступок
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:04 На пляже в Ашдоде ударом ножа ранен подросток
21:24 Кахлон: "Отношения с Нетаниягу не вернулись к прежним"
21:09 Жителя Рамат-Гана укусила гадюка во дворе его дома
20:38 Утечка аммиака на заводе "Оф Тов" в Эмек а-Майанот
19:53 Идентифицирован мужчина, фотографию которого накануне распространила полиция
19:14 Врачи "Шибы" решили оставить Эхуда Ольмерта в больнице на ночь
19:02 Взрыв на границе с сектором Газы. Комментарии ЦАХАЛа
18:20 Военнослужащий бригады "Кфир" попал в больницу с обезвоживанием
17:09 Попытка теракта в округе Биньямин. Террорист ликвидирован
16:35 В центре страны во время "домашних родов" скончался новорожденный
В Израиле

Кахлон: "Отношения с Нетаниягу не вернулись к прежним"

время публикации: 21:24 | последнее обновление: 21:37 блог версия для печати фото
Кахлон: "Отношения с Нетаниягу не вернулись к прежним"

Во вторник, 20 июня, в Междисциплинарном центре в Герцлии открылась ежегодная конференция. В первый день форума перед его участниками выступил министр финансов и глава партии "Кулану" Моше Кахлон. Выступление проходило в форме открытого интервью, и министр финансов отвечал на вопросы политического обозревателя портала Walla Таля Шалева.

Говоря об отношениях с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, Кахлон сказал, что кризис вокруг создания корпорации Гостелерадио стал переломным моментом. "Я просто не верил, что в разгар деятельности, когда мы пытаемся сдвинуть многие вопросы с мертвой точки, можно всерьез говорить о выборах из-за несогласия по поводу личности редактора кулинарных программ корпорации", - сказал Кахлон. Он добавил, что отношения не вернулись к прежним. "Мы работаем, перед нами стоит много различных задач, но это уже не то, что было раньше", - добавил Кахлон. Он заявил также, что не намерен возвращаться в "Ликуд".

Говоря о внешнеполитической ситуации, министр финансов подчеркнул, что, по его мнению, рано или поздно будут созданы два государства, однако в настоящее время, считает Кахлон, обе стороны не готовы к переговорам об окончательном урегулировании. По словам лидера "Кулану", администрация США оказывает мощное давление на Израиль с целью добиться прогресса на переговорах.

Кахлон отказался подробно говорить о ситуации в его партии, ограничившись словами о том, что один человек его разочаровал, очевидно имея в виду бывшего министра экологии Ави Габая, который покинул "Кулану", и в настоящий момент баллотируется на пост главы партии "Авода". По словам Кахлона, остальные проблемы он решит внутри "собственного дома".

Герцлийская конференция проходит в 17-й раз. Израильские политики неоднократно использовали этот форум для особо важных заявлений. В декабре 2003 года именно на герцлийском форуме премьер-министр Ариэль Шарон объявил о намерении в одностороннем порядке покинуть сектор Газы.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 20 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017