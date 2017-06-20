Кахлон: "Отношения с Нетаниягу не вернулись к прежним"

Во вторник, 20 июня, в Междисциплинарном центре в Герцлии открылась ежегодная конференция. В первый день форума перед его участниками выступил министр финансов и глава партии "Кулану" Моше Кахлон. Выступление проходило в форме открытого интервью, и министр финансов отвечал на вопросы политического обозревателя портала Walla Таля Шалева.

Говоря об отношениях с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, Кахлон сказал, что кризис вокруг создания корпорации Гостелерадио стал переломным моментом. "Я просто не верил, что в разгар деятельности, когда мы пытаемся сдвинуть многие вопросы с мертвой точки, можно всерьез говорить о выборах из-за несогласия по поводу личности редактора кулинарных программ корпорации", - сказал Кахлон. Он добавил, что отношения не вернулись к прежним. "Мы работаем, перед нами стоит много различных задач, но это уже не то, что было раньше", - добавил Кахлон. Он заявил также, что не намерен возвращаться в "Ликуд".

Говоря о внешнеполитической ситуации, министр финансов подчеркнул, что, по его мнению, рано или поздно будут созданы два государства, однако в настоящее время, считает Кахлон, обе стороны не готовы к переговорам об окончательном урегулировании. По словам лидера "Кулану", администрация США оказывает мощное давление на Израиль с целью добиться прогресса на переговорах.

Кахлон отказался подробно говорить о ситуации в его партии, ограничившись словами о том, что один человек его разочаровал, очевидно имея в виду бывшего министра экологии Ави Габая, который покинул "Кулану", и в настоящий момент баллотируется на пост главы партии "Авода". По словам Кахлона, остальные проблемы он решит внутри "собственного дома".

Герцлийская конференция проходит в 17-й раз. Израильские политики неоднократно использовали этот форум для особо важных заявлений. В декабре 2003 года именно на герцлийском форуме премьер-министр Ариэль Шарон объявил о намерении в одностороннем порядке покинуть сектор Газы.