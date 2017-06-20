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В Израиле

В Кафр-Касеме задержаны два человека, перевозившие оружие

время публикации: 06:40 | последнее обновление: 06:43 блог версия для печати фото
В Кафр Касеме задержаны два человека, перевозившие оружие

В ночь на вторник, 20 июня, в Кафр-Касеме полицейские задержали автомобиль, в котором находились вооруженные люди. При обыске в автомобиле было обнаружено большое количество оружия.

Согласно опубликованной информации, полицейские потребовали от водителя автомобиля остановиться, однако он проигнорировал это требование и попытался скрыться. После короткого преследования, в ходе которого полицейские открыли огонь в сторону автомобиля, машина была остановлена, а подозреваемые задержаны. Один из задержанных является жителем Кафр-Касема, а второй проживаете в населенном пункте Кафр-Бара.

В инциденте никто не пострадал. Полиция ведет розыск дополнительных подозреваемых.

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