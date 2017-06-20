Работы в шаббат на железной дороге привели к коалиционному кризису. Комментарии

В понедельник, 19 июня, фракции "Яадут а-Тора" и ШАС объявили, что они взвешивают возможность выйти из правительственной коалиции в связи с работами на железной дороге, которые проводятся в шаббат. За комментариями редакция NEWSru.co.il обратилась к главе фракции ШАС депутату Йоаву Бен-Цуру.

"Мы не угрожаем. На данном этапе мы добиваемся встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, который должен положить конец еженедельному публичному нарушению шаббата, – сказал депутат Бен-Цур. – Мы не считаем, что Израиль должен быть государством, в котором рабочий день длится 24 часа, а рабочая неделя – 7 дней. Вместо того, чтобы быть со своей семьей в шаббат, люди вынуждены работать, так как кто-то ищет легкие пути решения проблем. Нет никакой необходимости проводить работы по шаббатам, можно это делать, например, ночами. Да, это несколько затормозит реализацию проектов, но сохранение "еврейского лица" государства Израиль и права работников на выходной, не менее важно".

По словам Йоава Бен-Цура, работы по шаббатам проводятся на многих участках железной дороги: "Речь не идет о каком-либо одном проекте, где можно было бы говорить об исключении. Нет, это стало нормой, с которой мы не готовы мириться. Например, в минувший шаббат работы проводились, если мне не изменяет память, в Беэр-Шеве и еще нескольких местах. Так продолжаться не может".

Бен-Цур отказался отвечать на вопрос, кого именно ультраортодоксальные фракции обвиняют в сложившейся ситуации. "Министерство транспорта заказывает работы, министерство труда и соцобеспечения выдает разрешения, компания "Ракевет Исраэль" осуществляет проекты. Каждый перекладывает ответственность на другого. Премьер-министр должен усадить в своем кабинете министра транспорта и министра соцобеспечения и объяснить им, что в шаббат работы проводиться не должны. Я хочу вам напомнить, что ценность шаббата понимали в этой стране всегда и все, даже отцы-основатели государства Израиль, которые отнюдь не были религиозным людьми", – отметил глава фракции ШАС в беседе с нашим корреспондентом.

Напомним, что конфликт внутри коалиции по поводу работ, которые осуществляет в шаббат компания "Ракевет Исраэль", вспыхнул осенью 2016 года и едва не привел к увольнению министра транспорта Исраэля Каца. "Тогда было достигнуто соглашение, согласно которому никакие работы, кроме крайне необходимых, проводиться в шаббат не будут. Но постепенно это соглашение перестало действовать. Еще проект, еще станция и все вернулось на круги своя. Так дальше продолжаться не может. На сей раз мы требуем гарантий соблюдения соглашения", – говорит Йоав Бен-Цур.

Наш собеседник отверг утверждение о том, что речь идет о кризисе: "Мы не стремимся к развалу коалиции. Это правительство делает важные вещи в социальной сфере, но должны соблюдаться коалиционные и иные соглашения. Если Биньямин Нетаниягу даст нам гарантии, что так будет и призовет к порядку министерства транспорта и труда, то нет никаких предпосылок для кризиса. Это правительство может просуществовать весь отведенный ему срок. Но если соглашения соблюдаться не будут, то нам ничего не останется кроме как вынести этот вопрос на рассмотрение Совета мудрецов Торы, которому предстоит принять решение".

Йоав Бен-Цур отметил, что по этому вопросу ШАС и "Яадут а-Тора" сотрудничают с некоторыми депутатами от партии "Байт Иегуди". "Я не уверен, что там все нас поддерживают, но мы знаем, что некоторые депутаты разделяют нашу позицию", – сказал Йоав Бен-Цур. Он добавил, что в настоящий момент встреча с премьер-министром не назначена.

Из пресс-службы министерства транспорта передали следующее: "Министерство транспорта отдало распоряжение всем подведомственным компаниям строго придерживаться статуса-кво. Гендиректор минтранса Керен Тернер-Эяль провела встречу с депутатами Кнессета от партии ШАС по их просьбе. На встрече, проходившей при участии представителей Управления железных дорог Израиля ("Ракевет Исраэль"), парламентариям была предоставлена всю необходимая информация. Как известно, министерство транспорта не имеет никакого отношения к выдаче разрешений на выполнение ремонтно-строительных работ. За получением соответствующих разрешений компании обращаются в министерство труда и соцобеспечения, и решения по этому вопросу принимаются на уровне этого ведомства. Напомним, что ранее Высший суд справедливости (БАГАЦ) постановил, что премьер-министр и министр транспорта не наделены полномочиями вмешиваться в эти вопросы".

Из министерства труда и социального обеспечения был получен следующий комментарий: "Согласно действующему законодательству, запрещено трудоустраивать людей для работы в еженедельный выходной. Для евреев таким выходным является шаббат, не евреи имеют возможность выбрать между пятницей, субботой и воскресеньем. Министр труда имеет право выдавать специальные разрешения на работу в выходные дни в том случае, если он убежден, что прекращение работ с целью законного отдыха может нанести ущерб безопасности государства, личной безопасности граждан или их имущества, процессу работы, удовлетворению нужд общества и отдельных его составляющих, а также в том случае, если может быть нанесен ущерб экономике страны. После получения соответствующей просьбы профессиональные инстанции министерства проверяют ее со всем вниманием и требуемой деликатностью, в частности с целью по возможности уменьшить число евреев, работающих по шаббатам. Так министерство действовало всегда, и так оно действует сейчас".

В министерстве труда и соцобеспечения отказались предоставить информацию о числе разрешений, выданных для работ компании "Ракевет Исраэль", а также ответить на вопрос, изменилось ли это число в последние месяцы.

В пресс-службе премьер-министра Биньямина Нетаниягу отказались как-либо комментировать этот вопрос.





