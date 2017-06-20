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В Израиле

Завершился учебный год в средних и старших классах израильских школ

время публикации: 11:44 | последнее обновление: 11:44 блог версия для печати фото
Завершился учебный год в средних и старших классах израильских школ

Во вторник, 20 июня, начались летние каникулы у 700.000 учащихся средних и старших классов. 1 июля к ним присоединятся полтора миллиона школьников, окончивших младшие классы и детсадовцы.

Из пресс-службы минпроса передали, что в завершившемся учебном году 16.644 школьника изучали математику на пять единиц аттестата зрелости, что почти на 4.000 больше, чем за год до этого. В минпросе отмечают, что в начале года целью было увеличение на 2.500 числа изучавших математику на пять единиц.

В минувшем учебном году бюджет минпроса вырос на 4,7 миллиарда шекелей и составляет 57 миллиардов.

В период летних каникул министерство просвещения проводит ряд мероприятий и проектов.

Нынешним летом продолжат работу субсидированные "школы летних каникул". Ожидается, что в этом проекте примут участие примерно 450 тысяч учащихся начальных классов.

Примерно 150.000 школьников примут участие в различных семинарах, летних лагерях и походах.

600.000 школьников будут отдыхать в организованных летних лагерях. В минппросе отмечают, что в этом году более 5.000 инспекторов будут контролировать работу летних лагерей.

85.000 школьников с особыми потребностями получат возможность продолжить учебу до 15 августа.

Примерно 10.000 школьников будут добровольцами на восьми пляжах в различных районах страны и окажут сверстникам помощь в случае необходимости.

В 233 населенных пунктах страны будет действовать проект "Города детей и подростков". В рамках проекта, примерно миллион школьников примут участие в культурных, спортивных и иных развлекательных мероприятиях.

В 175 МАТНАСАх также будут организованы различные мероприятия, и ожидается, что в них примут участие примерно 500 тысяч школьников.

Более 4.000 школьников будут задействованы в качестве добровольцев на различных объектах в области сельского хозяйства, археологии, помощи слабым слоям населения и т.д.

В августе группы специалистов и добровольцев будут работать в Эйлате, устанавливая контакт и оказывая помощь подросткам, которые окажутся в опасности в ходе отдыха на курорте.

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Вторник, 20 июня 2017 г.
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