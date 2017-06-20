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Женские украшения, забытые на кухне крестоносцев. Загадка из Модиина

время публикации: 11:35 | последнее обновление: 11:45 блог версия для печати фото
Женские украшения, забытые на кухне крестоносцев. Загадка из Модиина
Женские украшения, забытые на кухне крестоносцев. Загадка из Модиина
Женские украшения, забытые на кухне крестоносцев. Загадка из Модиина
ВСЕ ФОТО

Управление древностей проводит раскопки на расположенном в Модиине холме Титура. В раскопках участвуют добровольцы, а также школьники – каждый день сюда приезжает класс, чтобы прикоснуться к прошлому своего города.

Около 900 лет назад, в эпоху Крестовых походов, здесь располагалась крепость, обладавшая важным стратегическим значением. Она контролировала главную дорогу от побережья в Иерусалим, доминируя при этом над плодородными долинами.

"Школьники и добровольцы ведут раскопки на территории внутреннего дворика крепости. При крестоносцах здесь находились очаги, где готовили пищу, а также каменная печь, в которой пекли хлеб", – рассказывает руководитель раскопок Авраам Тендлер.

По его словам, находки свидетельствуют о разнообразном рационе жителей замка. Археологам и их помощникам попадаются косточки от маслин, кости животных, остатки бобов и винограда. Были найдены здесь и украшения – кольца, серьги, заколки для волос, изготовленные из бронзы и серебра.

Мати Йохананов, доброволец, на счету которого больше всего находок, отмечает, что местные женщины явно заботились о красоте – ведь на территории замка были найдены также косметические принадлежности и браслеты.

Под фундаментом крепости периода крестоносцев обнаружено крупное строение, датируемое эпохой римского владычества. Такая плотность культурных слоев не удивительна – ведь первое поселение на холме возникло около 6.000 лет назад, в период халколита.

Раскопки проводятся при содействии мэрии Модиина. После их завершения здесь будет открыт археологический парк.

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