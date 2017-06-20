Женские украшения, забытые на кухне крестоносцев. Загадка из Модиина

Управление древностей проводит раскопки на расположенном в Модиине холме Титура. В раскопках участвуют добровольцы, а также школьники – каждый день сюда приезжает класс, чтобы прикоснуться к прошлому своего города.

Около 900 лет назад, в эпоху Крестовых походов, здесь располагалась крепость, обладавшая важным стратегическим значением. Она контролировала главную дорогу от побережья в Иерусалим, доминируя при этом над плодородными долинами.

"Школьники и добровольцы ведут раскопки на территории внутреннего дворика крепости. При крестоносцах здесь находились очаги, где готовили пищу, а также каменная печь, в которой пекли хлеб", – рассказывает руководитель раскопок Авраам Тендлер.

По его словам, находки свидетельствуют о разнообразном рационе жителей замка. Археологам и их помощникам попадаются косточки от маслин, кости животных, остатки бобов и винограда. Были найдены здесь и украшения – кольца, серьги, заколки для волос, изготовленные из бронзы и серебра.

Мати Йохананов, доброволец, на счету которого больше всего находок, отмечает, что местные женщины явно заботились о красоте – ведь на территории замка были найдены также косметические принадлежности и браслеты.

Под фундаментом крепости периода крестоносцев обнаружено крупное строение, датируемое эпохой римского владычества. Такая плотность культурных слоев не удивительна – ведь первое поселение на холме возникло около 6.000 лет назад, в период халколита.

Раскопки проводятся при содействии мэрии Модиина. После их завершения здесь будет открыт археологический парк.