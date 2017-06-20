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11:05 16-летняя жительница юга подозревается в шантаже и принуждении 13-летней к проституции
В Израиле

16-летняя жительница юга подозревается в шантаже и принуждении 13-летней к проституции

время публикации: 11:05 | последнее обновление: 11:05 блог версия для печати фото
16-летняя жительница юга подозревается в шантаже и принуждении 13-летней к проституции

Полиция Израиля разрешила к публикации информацию о задержании 16-летней жительницы юга страны, подозреваемой в шантаже, насилии и принуждении к занятию проституцией.

Вместе с ней были задержаны еще несколько подростков в возрасте 13-16 лет, а также гражданин Судана (31).

Расследование началось благодаря вожатому в одном из клубов в Ашкелоне, который привлек полицию, заметив неадекватное поведение 13-летней подопечной и следы насилия на ее теле.

Полицейским удалось разговорить девочку, после чего были задержаны первые подозреваемые – основная обвиняемая и девочка 13,5 лет.

Среди прочего, они вырыли на берегу моря яму с водой, в которую макали жертву, не давая поднять голову, били, тушили об нее сигареты, требовали от нее крупные суммы денег. Чтобы "заработать деньги", жертву привезли в квартиру к суданским нелегалам, вынудив вступить в половую связь с одним из них.

Мать основной подозреваемой, представительница эфиопской общины, заявила, что ничего о действиях своей дочери не знала, думала, что она зарабатывает деньги официанткой. Она также обвинила полицию в расизме и предвзятости по отношению к ее дочери.

"Ее обвиняют, потому что она эфиопка и потому что ее мама ничего не понимает и круглые сутки работает", - цитирует женщину телекомпания "Решет", - "Я не хотела, чтобы она приводила домой этих друзей, потому что они белые, но сердца у них черные. Но она меня не послушалась".

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