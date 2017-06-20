Врачи "Шибы" решили оставить Эхуда Ольмерта в больнице на ночь

Врачи больницы "Шиба", в которую из тюрьмы "Маасиягу" 20 июня был доставлен с жалобами на боли в груди бывший глава правительства Эхуд Ольмерт, решили, что он должен остаться в клинике на ночь. Об этом пишет сайт Nana10.

По словам врачей, Ольмерт чувствует себя удовлетворительно, он находится в сознании. Но при этом пациент жалуется на сильную слабость. И, как отмечают медики, видно, что он болен, поэтому необходимо, чтобы пациент оставался под наблюдением специалистов.

СМИ также сообщают, что сотрудники Управления тюрем, сопровождающие бывшего главу правительства в больницу, не пустили в его палату жену и детей, которые приехали в "Шибу", чтобы его проведать. Также Ольмерту не разрешили встретиться с его адвокатом.

29 июня комиссия по условно-досрочному освобождению Управления тюрем должна рассмотреть просьбу отставного главы правительства сократить на треть срок его тюремного заключения. Первое заседание, состоявшееся 18 июня, завершилось без принятия решения.

Прокуратура выступила против УДО, заявив, что политик, пишущий книгу мемуаров, использует для этого секретные документы. Ольмерт признал ответственность, но сказал, что сделал это по ошибке, а не намеренно.

"Мне стыдно, что вы делаете из меня предателя", - цитируют журналисты слова отставного главы правительства. По утверждению некоторых СМИ, в глазах бывшего премьер-министра стояли слезы.

Просьба об УДО была подана 24 августа, и она касалась дела Holyland, по которому он был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения.

В сентябре 2016 года Верховный суд отклонил апелляцию, поданную Ольмертом на приговор по "делу Талански", по которому он был приговорен к восьми месяцам заключения. Этот срок не "погашается", а прибавляется к сроку по делу Holyland.