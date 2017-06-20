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В Израиле

Эхуд Ольмерт госпитализирован, ему стало плохо в тюремном спортзале

время публикации: 14:37 | последнее обновление: 15:16 блог версия для печати фото
Эхуд Ольмерт

Бывшему премьер-министру Израиля Эхуду Ольмерту, который отбывает наказание в тюрьме Маасиягу, потребовалась медицинская помощь. Политик почувствовал себя плохо во время занятий в тренажерном зале тюрьмы.

После осмотра, произведенного тюремным врачом, было принято решение отправить его на обследование в больницу "Шиба".

29 июня комиссия по условно-досрочному освобождению Управления тюрем должна рассмотреть просьбу отставного главы правительства сократить на треть срок его тюремного заключения. Первое заседание, состоявшееся 18 июня, завершилось без принятия решения.

Прокуратура выступила против УДО, заявив, что политик, пишущий книгу мемуаров, использует для этого секретные документы. Ольмерт признал ответственность, но сказал, что сделал это по ошибке, а не намеренно.

"Мне стыдно, что вы делаете из меня предателя", - цитируют журналисты слова отставного главы правительства. По утверждению некоторых СМИ, в глазах бывшего премьер-министра стояли слезы.

Просьба об УДО была подана 24 августа, и она касалась дела Holyland, по которому он был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения.

В сентябре 2016 года Верховный суд отклонил апелляцию, поданную Ольмертом на приговор по "делу Талански", по которому он был приговорен к восьми месяцам заключения. Этот срок не "погашается", а прибавляется к сроку по делу Holyland.

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