Прогноз погоды на 20 июня: спад жары, облачно, возможен моросящий дождь

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 20 июня, температура воздуха будет заметно ниже, чем вчера. Переменная облачность. Повышение влажности. Вечером возможен моросящий дождь на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 17-27 градусов, в Тель-Авиве – 23-27, в Хайфе – 21-26, в Эйлате – 24-39. В Беэр-Шеве – 19-32, в Мицпе-Рамоне – 16-30, на побережье Мертвого моря – 27-38, в Ашкелоне – 23-26, в Ариэле – 17-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-35, на Голанских высотах – 17-30.

Температура воды в Средиземном море – 26 градусов, высота волн – 60-160 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В среду ожидается дополнительное понижение температуры и повышение влажности, возможен моросящий дождь на севере и на побережье Средиземного моря. В четверг ожидается переменная облачность, небольшое повышение температуры. В пятницу – солнечно, дополнительное повышение температуры.