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В Израиле

Идентифицирован мужчина, фотографию которого накануне распространила полиция

время публикации: 19:53 | последнее обновление: 19:53 блог версия для печати фото
Идентифицирован мужчина, фотографию которого накануне распространила полиция

Во вторник, 20 июня, полиция Израиля поблагодарила всех, кто откликнулся на просьбу о помощи и помог в опознании мужчины, задержанного в Нетивоте по подозрению в мошенничестве.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что задержанного удалось идентифицировать. Он является гражданином иностранного государства и находится на территории Израиля незаконно.

Днем ранее, 19 июня, полиция опубликовала фотографию мужчины, который был задержан 15 июня в одном из банков в Нетивоте. Полицию вызвали сотрудники банка, которые заподозрили клиента в мошенничестве. Мужчина предъявил не принадлежащее ему удостоверение личности. И после задержания отказался сотрудничать с правоохранительными органами.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июня 2017 г.
Полиция просит помощи населения в опознании подозреваемого в мошенничестве







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Вторник, 20 июня 2017 г.
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