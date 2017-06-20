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В Израиле

Законопроект: членов военно-политического кабинета обяжут проходить проверку на детекторе лжи

время публикации: 11:07 | последнее обновление: 11:07 блог версия для печати фото
Законопроект: членов военно-политического кабинета обяжут проходить проверку на детекторе лжи

Во вторник, 20 июня, на рассмотрение Кнессета был подан законопроект, обязывающий всех членов военно-политического кабинета пройти раз в год проверку на детекторе лжи.

Автором законопроекта является депутат Кнессета Роберт Илатов (НДИ). По словам парламентария, законопроект направлен на борьбу с утечкой информации с заседаний военно-политического кабинета. "Это опасное явление, которое наносит прямой ущерб безопасности государства", - заявил Илатов.

В тексте законопроекта отмечается, что проверка будет проводиться в тех же условиях и на тех же основаниях, что и проверка высших офицеров и сотрудников служб безопасности при получении ими доступа к секретным документам.

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