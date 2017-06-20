В 2016 году в Израиле выросло число разводов, лидирует Иерусалим

В 2016 году число пар, оформивших развод, составляет 10.841, что на 2% больше, чем за год до этого, сообщается в отчете управления судов раввината. В 2015 году развод в Израиле оформили 10.653 пары.

На первом месте по числу разводов находится Иерусалим, где в 2016 году этот процесс завершили 725 пар. В отчете отмечается, что абсолютное число разводов в столице не изменилось по сравнению с 2015 годом.

На втором месте находится Тель-Авив, где в 2016 году развелась 701 пара (на 2% больше, чем за год этого). В первую десятку вошли также Ришон ле-Цион (441 развод), Хайфа (429 разводов), Петах-Тиква (379), Беэр-Шева (365), Нетания (354), Ашдод (353), Холон (306), Рамат-Ган (259).

Отметим, что отчет приводит абсолютные цифры без учета общего числа населения в городе и соотношения между разводящимися и женящимися парами.

Наиболее заметный рост числа разводов зафиксирован в Хацор а-Глилит. Там этот показатель вырос на 69%, и общее число разводов составляет 22. В Кирьят Тивоне число разводящихся выросло на 48% (31 развод), в Тель Монде на 47% (22), в Маалот Таршихе на 32% (29).