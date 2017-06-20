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В Израиле

Журналист Игаль Сарна получил 115.000 шекелей пожертвований для выплаты компенсации чете Нетаниягу

время публикации: 10:03 | последнее обновление: 10:03 блог версия для печати фото
Игаль Сарна в суде

Журналист Игаль Сарна, приговоренный судом к выплате премьер-министру Биньямину Нетаниягу и его супруге Саре Нетаниягу компенсации за клевету в размере 115 тысяч шекелей, получил требуемую сумму от жертвователей через платформу краудфандинга Give Back.

За 20 дней до окончания сбора пожертвований Сарна набрал 115.650 шекелей от 922 жертвователей. 63 человека пожертвовали по 50 шекелей в обмен на благодарность от Сарны по электронной почте, еще 376 человек пожертвовали такую же сумму безвозмездно.

242 человека пожертвовали по 100 шекелей в обмен на подписанную Сарной благодарственную открытку, 51 человек пожертвовал по 250 шекелей в обмен на личную благодарность Сарны по телефону.

44 человека пожертвовали по 500 шекелей в обмен на участие в групповой встрече с Сарной.

Журналист обещает своим сторонникам, что намерен бороться против постановления суда. Все средства сверх суммы компенсации, которую ему в итоге придется заплатить если он не сможет добиться отмены приговора, Сарна обещает передать в Организацию по защите гражданских прав.

Напомним, что в воскресенье, 11 июня, мировой суд в Тель-Авиве постановил, что журналист газеты "Едиот Ахронот" Игаль Сарна выплатит семье премьер-министра Биньямина Нетаниягу компенсации в размере 100 тысяч шекелей.

Биньямин и Сара Нетаниягу подали иск против Игаля Сарны за оскорбление и требовали компенсацию в размере 279 тысяч шекелей. Речь идет об иске, поданном в связи с публикацией Игалем Сарной поста в социальной сети Facebook. Пост был опубликован 20 марта 2016 года.

Журналист написал, что посреди ночи на шоссе №1 остановился правительственный кортеж, включающий в себя четыре бронированные машины, и сопровождаемый многочисленной охранной. По его словам, из одной из машин доносились женские крики, а затем из автомобиля вышел немолодой мужчина, с которым женщина не хотела ехать в одной машине. Игаль Сарна не называл имен, однако он отметил, что этот инцидент делает "мужчину посмешищем в глазах его охранников, а также всей страны".

В иске, подготовленном адвокатом Йоси Коэном от имени четы Нетаниягу, говорилось, что в рассказе Сарны нет ни слова правды, а сам пост назван наглым, подлым враньем.

Изначально адвокат Авигдор Фельдман, представлявший Сарну, утверждал, что история, изложенная его клиентом, является правдой. На последнем заседании он сменил линию защиты, заявляя, что текст, опубликованный Сарной, являлся пародией.

Из окружения премьер-министра Биньямина Нетаниягу передали: "Наконец-то справедливость восторжествовала". Игаль Сарна заявил, что намерен подать апелляцию на решение мирового суда.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 июня 2017 г.
Журналист Игаль Сарна выплатит 100 тысяч шекелей семье Биньямина Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 мая 2017 г.
Адвокат Игаля Сарны сменил линию защиты: "пост про супругов Нетаниягу был пародией"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 марта 2017 г.
В мировом суде Тель-Авива началось рассмотрение иска семьи Нетаниягу против журналиста Игаля Сарны
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 марта 2017 г.
Суд отклонил просьбу Биньямина и Сары Нетаниягу отложить рассмотрение их иска против журналиста Игаля Сарны







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