В Негеве трактор насмерть сбил двухлетнюю девочку

Двухлетняя девочка из бедуинского клана Тарабин в Негеве погибла в результате наезда трактора, управлявшегося одним из членов клана.

Девочка была доставлена в медицинский пункт, где врачи, после попыток реанимации, были вынуждены констатировать ее смерть.

Водитель трактора с места происшествия скрылся и находится в розыске.

Это уже второе ДТП со смертельным исходом с начала дня и четвертое за последние сутки.

Утром во вторник, 20 июня, на шоссе №443 произошло столкновение мотоцикла с грузовиком. В результате аварии 45-летний мотоциклист получил крайне тяжелые травмы, от которых вскоре скончался.

Вечером в понедельник, 19 июня, на шоссе № 6, в районе развязки Бен Шемен, произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате аварии погиб 30-летний мужчина. Ранее на шоссе № 5711 неподалеку от перекрестка Бейт а-Леви в Шароне произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате этой аварии погибли два человека.