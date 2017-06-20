20 июня 2017 г.
последняя новость: 15:22
Скандальное завещание Баталова
Незамужняя Руслана в большом городе
Королевский поступок
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:37 Эхуд Ольмерт госпитализирован, ему стало плохо в тюремном спортзале
14:08 Продлен арест мужчины, убившего жену и попытавшегося покончить с собой
12:54 Работы в шаббат на железной дороге привели к коалиционному кризису. Комментарии
12:33 В Негеве трактор насмерть сбил двухлетнюю девочку
12:00 Найдено тело мужчины, утонувшего четыре дня назад в Кинерете
11:52 Начались работы по строительству нового поселка для жителей Амоны
11:44 Завершился учебный год в средних и старших классах израильских школ
11:35 Женские украшения, забытые на кухне крестоносцев. Загадка из Модиина
11:07 Законопроект: членов военно-политического кабинета обяжут проходить проверку на детекторе лжи
11:05 16-летняя жительница юга подозревается в шантаже и принуждении 13-летней к проституции
В Израиле

В Негеве трактор насмерть сбил двухлетнюю девочку

время публикации: 12:33 | последнее обновление: 12:33 блог версия для печати фото
В Негеве трактор насмерть сбил двухлетнюю девочку

Двухлетняя девочка из бедуинского клана Тарабин в Негеве погибла в результате наезда трактора, управлявшегося одним из членов клана.

Девочка была доставлена в медицинский пункт, где врачи, после попыток реанимации, были вынуждены констатировать ее смерть.

Водитель трактора с места происшествия скрылся и находится в розыске.

Это уже второе ДТП со смертельным исходом с начала дня и четвертое за последние сутки.

Утром во вторник, 20 июня, на шоссе №443 произошло столкновение мотоцикла с грузовиком. В результате аварии 45-летний мотоциклист получил крайне тяжелые травмы, от которых вскоре скончался.

Вечером в понедельник, 19 июня, на шоссе № 6, в районе развязки Бен Шемен, произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате аварии погиб 30-летний мужчина. Ранее на шоссе № 5711 неподалеку от перекрестка Бейт а-Леви в Шароне произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате этой аварии погибли два человека.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июня 2017 г.
В результате столкновения грузовиков на 6-м шоссе погибли два человека
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июня 2017 г.
ДТП в округе Шарон, погибли два человека
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 июня 2017 г.
ДТП в районе Кирьят Оно, погибла женщина
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 июня 2017 г.
На шоссе №35 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 20 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017