Найдено тело мужчины, утонувшего четыре дня назад в Кинерете

Утром в среду, после четырех дней поисков с привлечением крупных сил полиции и большого количества добровольцев, было найдено тело Натана Хаджани, утонувшего в озере Кинерет.

Тело Хаджани было найдено водолазной командой благодаря использованию сонара.

25-летний Натан Хаджани из Петах-Тиквы выпрыгнул из лодки в воду в нескольких сотнях метров от пляжа Coco Hut 17 июня.

Пресс-служба полиции просит отдыхающих на побережье Кинерета купаться только на тех пляжах, которые обслуживают спасатели, не заплывать далеко, не пользоваться надувными матрасами, не отпускать в воду детей без сопровождения взрослых, не заходить в воду в нетрезвом состоянии.