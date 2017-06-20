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В Израиле

Жителя Рамат-Гана укусила гадюка во дворе его дома

время публикации: 21:09 | последнее обновление: 21:21 блог версия для печати фото
Жителя Рамат-Гана укусила гадюка во дворе его дома

40-летний мужчина был доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве после встречи с гадюкой во дворе своего дома.

Врачи сообщили, что состояние пациента стабильное, угрозы для его жизни нет.

Следует помнить, что при укусе гадюки следует немедленно ехать в больницу. По дороге важно, не двигать укушенной конечностью, так как это ускоряет поступление яда в организм. Следует много пить. Недопустим прием спиртных напитков.

Медики также рекомендуют при выезде на природу соблюдать правила, которые помогают сократить риск нападения ядовитых змей. В частности, рекомендуется совершать прогулки в закрытой высокой обуви. Строго запрещается передвигать камни, а также не рекомендуется садиться на них. Следует избегать прогулок в темное время суток, особенно в местах с высокой растительностью и кустарниками. Особую осторожность следует проявлять возле источников воды.

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