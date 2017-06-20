Перед встречей с представителями США Биньямин Нетаниягу обвинил Махмуда Аббаса во лжи

Во вторник, 20 июня, в Иерусалиме состоится встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и специального представителя президента США на Ближнем Востоке Джейсона Гринблатта.

Представитель администрации США прибыл в Израиль накануне, и он проведет беседы с лидерами Израиля и ПНА. 21 июня в Израиль прибудет зять президента Трампа и его ближайший советник Джаред Кушнер, который также встретится с политическими лидерами региона. Целью американской администрации является возобновление переговоров между Израилем и ПНА.

Перед визитом представителей США в Израиль глава правительства Биньямин Нетаниягу подверг резкой критике главу ПНА Махмуда Аббаса. " Он говорит, что учит палестинских детей миру. Это ложь, - заявил премьер-министр. – На прошлой неделе Палестинская Автономия назвала площадь именем Халеда Назаля, палестинского архитеррориста, спланировавшего резню в Маалоте в 1974 году. В ходе нападения палестинские террористы убили 22 учеников школы и 4-х взрослых. Именуя площадь в честь убийцы они учат молодых палестинцев убивать израильтян. Это не называется "учить миру"".

"Не удивительно, что ФАТХ, который возглавляет Абу-Мазен, взял на себя ответственность за теракт, во время которого была убита израильская полицейская в минувшую пятницу. ФАТХ еще и украсил флажками дома террористов. Абу-Мазен, прекрати отравлять умы молодых палестинцев, воспитывай в них стремление к миру, а не к террору", - добавил глава правительства.

В день прилета в Израиль Джейсон Гринблатт посетил семью прапорщика пограничной полиции (МАГАВ) Адас Малки, погибшей в теракте в минувшую пятницу. "Насилие неприемлемо, и оно должно быть искоренено, - сказал он. –

Подобные трагедии лишь подчеркивают необходимость добиваться освобождения региона от насилия и экстремизма, как к тому призывает президент Дональд Трамп".

Портал Walla сообщает со ссылкой на источники в окружении премьер-министра, что он намерен посвятить большую часть беседы вопросы прекращения выплат пособий семьям террористов.

13 июня государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, выступая на заседании комиссии Сената по иностранным делам, что Палестинская национальная администрация прекратила выплачивать пособия семьям террористов.

По словам Тиллерсона, изменение в этом вопросе последовало после встреч президента США Дональда Трампа и его с главой ПНА Махмудом Аббасом в Вашингтоне. "Мы были совершенно недвусмысленны в этом вопросе и дали понять палестинцам, что подобная практика неприемлема, – сказал Тиллерсон. – Палестинская администрация обязана прекратить выплачивать пособия семьям террористов и тех, кто осужден за насильственные действия в отношении других людей". Официальные источники в Иерусалиме опровергли эти слова главы внешнеполитического ведомства США, заявив, что выплата пособий семья террористов продолжается.