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В Израиле

На центральной улице в Яфии из автомата расстрелян автомобиль: ранены двое мужчин

время публикации: 15:51 | последнее обновление: 15:57 блог версия для печати фото
На центральной улице в Яфии расстрелян из автомата автомобиль: ранены двое мужчин

В приемное отделение "Английской" больницы в Нацерете поступили двое мужчин с тяжелыми огнестрельными ранениями. Раненые были доставлены из арабской деревни Яфия.

Согласно данным предварительного расследования, мужчины 25 и 40 лет ехали в машине по центральной улице Яфии, когда дорогу им преградил другой автомобиль, из которого был открыт огонь из автоматического оружия.

Убедившись, что цель поражена, стрелявшие скрылись.

Ведется розыск преступников. В районе Яфии развернуты полицейские блокпосты.

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