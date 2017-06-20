На центральной улице в Яфии из автомата расстрелян автомобиль: ранены двое мужчин

В приемное отделение "Английской" больницы в Нацерете поступили двое мужчин с тяжелыми огнестрельными ранениями. Раненые были доставлены из арабской деревни Яфия.

Согласно данным предварительного расследования, мужчины 25 и 40 лет ехали в машине по центральной улице Яфии, когда дорогу им преградил другой автомобиль, из которого был открыт огонь из автоматического оружия.

Убедившись, что цель поражена, стрелявшие скрылись.

Ведется розыск преступников. В районе Яфии развернуты полицейские блокпосты.