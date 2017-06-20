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ШАБАК и полиция продвигают закон о возможности блокировки "плохих" сайтов

время публикации: 08:25 | последнее обновление: 08:43 блог версия для печати фото
ШАБАК и полиция продвигают закон о возможности блокировки "плохих" сайтов
ШАБАК и полиция продвигают закон о возможности блокировки "плохих" сайтов
ШАБАК и полиция продвигают закон о возможности блокировки "плохих" сайтов

В понедельник, 19 июня, комиссия Кнессета по законодательству обсуждала в рамках подготовки ко второму и третьему чтению законопроект, продвигаемый общей службой безопасности (ШАБАК) и полицией, который позволит судьям выпускать распоряжения о блокировке сайтов с "криминальным" контентом.

Как пишет в газете "Гаарец" Йонатан Лис, в рамках этого законопроекта предлагается дать возможность судьям окружных судов ограничивать доступ к интернет-сайтам, распространяющим информацию, которая может быть использована для террористической деятельности, педофильские материалы, сведения о наркотических средствах, или позволяющим играть в азартные игры. При этом, если сайт физически находится на израильском сервере, по новому закону суд сможет принимать решение о его закрытии, если же речь идет о зарубежном сервере – такой сайт может быть блокирован для просмотра из Израиля.

Причем речь идет, в том числе, о возможности блокировки доступа к "страницам-нарушителям" в социальных сетях, включая Facebook и Twitter.

Если этот законопроект будет утвержден Кнессетом, судьи окружных судов получат право ограничивать доступ к любым интернет-ресурсам, если сочтут, что блокировка того или иного сайта позволит предотвратить совершение преступления.

ШАБАК, как пишет "Гаарец", стремится расширить этот закон таким образом, чтобы через суд можно было добиться блокировки сайтов лиц, подозреваемых в террористической деятельности, а не только тех, чья деятельность уже признана судом террористической. По всей видимости, это попытаются распространить и на сайты лиц, подозреваемых в любой экстремистской деятельности.

Параллельно, как отмечается в публикации, продвигается другой закон, который позволит по решению суда удалять из соцсетей любую публикацию или комментарий, которые будут признаны публикациями, нарушающими израильские законы.

Критики этих законодательных инициатив отмечают, что такого рода ограничения могут трактоваться как нарушение права человека на свободный доступ к информации. Зачастую ситуации могут быть спорными, и возможны ошибочные судебные решения. Кроме того, заинтересованные лица могут получить доступ к содержанию блокированного сайта с помощью простого и повсеместно используемого программного обеспечения.

Отметим, что в Российской Федерации полномочиями по блокировке "плохих" сайтов наделен Роскомнадзор, в ведении которого находится Единый реестр запрещенных сайтов. В этом реестре можно найти в числе блокированных сайты, распространявшие детскую порнографию, рекламировавшие сексуальные услуги и азартные игры, сайты, на страницах которых было описание изготовления наркотических средств или взрывных устройств, а также сайты, рассказывавшие о деятельности террористических организаций, запрещенных в РФ (например, из-за такого "нарушения" по распоряжению Генпрокуратуры РФ в 2016 году был блокирован доступ к израильскому новостному сайту Ynet).

Недавно на территории Украины, в рамках санкций в отношении враждебной России, был блокирован доступ к российским интернет-сервисам "Яндекс", "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru и другим.



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