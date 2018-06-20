Борьба с "огненными змеями" и пожарами на границе Газы. Комментарий эксперта

41-летний специалист по тушению лесных пожаров Михаил Левин, репатриировавшийся в 2016 году из России и проживающий в Раанане, прокомментировал предложения по борьбе с "огненными змеями" и шарами поджигателей из Газы, присланные в редакцию NEWSru.co.il, и выступил с предложением об изменении работ при тушении пожаров в приграничных районах.

Левин с 2002 года участвовал в тушении лесных пожаров в центральной России как доброволец, в 2008 году организовал "Общество добровольных лесных пожарных", которым руководил до репатриации в Израиль. Под его руководством добровольцы контролировали пожары на всей территории Ладожских шхер от Приозерска до Питкяранта (это полоса островов вдоль северного берега Ладожского озера шириной до 20 км и протяженностью около 120 км). Он автор методики точного расчета рукавно-насосных линий, соавтор "Справочника добровольного лесного пожарного", руководил тушением нескольких сотен лесных пожаров. Кроме того, Левин является разработчиком систем связи и беспилотных аппаратов для обнаружения лесных пожаров.

Из предложенных нашими читателями способов уничтожения змеев и воздушных шаров Михаилу Левину наиболее перспективными кажутся летающие крылья с режущей кромкой, с системами FPV и двигателями EDF. Напомним, что применять для обнаружения и уничтожения "змеев" не мультикоптеры, а недорогие беспилотные летающие крылья предлагает инженер-электронщик Алекс Р., который сам собрал несколько таких конструкций. В то же время, руководитель компании VIS Эршел Гринберг, бывший мастер спорта по авиамоделизму и участник группы пилотажных авиамоделей, рекомендует для борьбы со "змеями" использовать радиоуправляемые модели самолетов по принципу соревнований по "воздушному бою" (по его словам, гарантируется почти 100-процентная эффективность). В свою очередь, Алекс Шор советует для большей эффективности заточить крылья таких авиамоделей.

Возможно, такие летающие крылья следует оборудовать инфракрасными датчиками или системами распознавания образов (подобными тем, что используют в Mobileye), о чем нам писали специалист в области прикладной математики из Хадеры Дмитрий Ривлин и компьютерщик из Киева Юрий Залецкий. Впрочем, Левин считает, что систем FPV будет достаточно.

Михаил Левин отмечает, что себестоимость любительского летающего крыла с автопилотом и системой передачи видео около 1000 шекелей, живучесть высокая, вероятность уничтожения обнаруженного "змея" или шара на высоте до 2 км близка к 100%.

По мнению Михаила Левина, предложения различных вариантов установления сеток по периметру границы сектора Газы, ветродуйных систем или обстрела "змеев" и воздушных шаров с земли менее перспективны, так как поджигатели могут увеличить высоту полета своих конструкций до сотен метров или даже нескольких километров, наращивая леер воздушного змея рыболовной леской или используя связки шаров, наполненных гелием. Увеличение высоты и, следовательно, времени полета потребует от поджигателей использования более "долгоживущих" горящих емкостей с легковоспламеняющейся смесью (на летающие конструкции, несущие взрывчатые вещества, это требование не распространяется), но вряд ли эта задача окажется для них нерешаемой.

Особое внимание Михаил Левин рекомендует уделить созданию групп быстрого реагирования на поджоги на местах. "В тушении пожаров есть две основы – быстрое обнаружение и быстрое прибытие первой группы. Через минуту после падения "змея" огонь можно затоптать, через две минуты можно залить парой ведер воды. Через 10 минут нужно специальное оборудование, через полчаса нужна авиация и тяжелая техника", – отмечает Левин. "По опыту работы добровольцев в России, для быстрого реагирования необходимо иметь группы на местах. Вся протяженность границы 60 км. Пяти групп по четыре человека, по оценке эксперта, будет достаточно, так как они смогут обеспечить присутствие на расстоянии не более 5 км от точки поджога. Тракторон с четырьмя людьми, носимым оборудованием и емкостью на 200 литров воды будет на месте через 3-8 минут в зависимости от дороги, этого достаточно для тушения в течение нескольких минут", – считает он, рекомендуя вооружить пожарные команды воздуходувками-опрыскивателями и оборудовать трактороны аппаратами высокого давления, подобными тем, что используют на автомойках для сбивания грязи (такие системы будут особо эффективны при тушении пожара в лесу).

Наш собеседник отмечает неэффективность и опасность использования обычных пожарных машин при тушении полевых и лесных пожаров (как это зачастую делается в Израиле, в частности на границе Газы). "Разница между спецификой ландшафтных (лесных, травяных и торфяных) и объектовых (в зданиях и на промышленных объектах) пожаров обусловлена физикой горения, – поясняет Левин. – Когда горит трава, есть легкие горючие материалы, имеющие очень маленькую теплоемкость, их не надо охлаждать, достаточно перекрыть доступ кислорода или охладить горящую поверхность. Огонь с травы можно просто сдуть – в сильном потоке воздуха горящая трава остынет и горение прекратится. Когда горит здание, имеются большие массы глубоко прогретых горючих материалов, даже очень сильный поток воздуха не сможет их охладить, а наоборот усилит горение за счет большего количества кислорода. Поэтому городское пожарное оборудование предназначено для подачи максимального количества воды за минимальное время – для охлаждения горючих материалов и перекрытия доступа воздуха. Траву тоже можно так тушить. Но обычный пожарный ствол имеет расход воды около 500 литров в минуту. В пожарной машине есть от 2 до 6 тонн воды. Соответственно даже в один ствол машина сливает всю воду за 4-12 минут. Городские пожарные рукава достаточно тяжелые, быстро их перекладывать невозможно, пожарный со стволом двигается по кромке пожара со скоростью не больше 1,5 км/ч. То есть даже большой пожарной машины в лучшем случае хватает на тушение 300 метров кромки пожара, причем с небольшой скоростью, потом потребуется ехать заправляться водой. Легкое оборудование позволяет идти по кромке пожара со скоростью 2-5 км/ч, оставляя за собой полностью потушенную территорию, и расходовать не больше 10 литров воды на тушение 100 метров кромки травяного пожара. При таком расходе воду можно подвозить на тракторонах или в багажнике обычного джипа в канистрах, этого хватит для эффективной работы. Если на тракторон поставить емкость на 200 литров, генератор и автомойку Karcher K5 или аналогичную, то можно просто ехать вдоль кромки пожара, воды хватит на тушение 1-3 км кромки, в зависимости от конкретных условий погоды и характера растительности. Мобильные группы с дешевым оборудованием могут дежурить на месте и очень быстро оказываться на месте возгорания, в отличие от пожарных машин, у которых и проходимость ниже, и время дозаправки водой больше. На некоторых типах современных пожарных машин бывают насосы высокого давления, тогда их можно эффективно использовать на травяных пожарах, но только там, где машина сможет проехать вдоль кромки пожара".





