Арабские партии договорились о совместном участии в выборах

Партии ХАДАШ, ТААЛ, БАЛАД и РААМ пришли к соглашению о совместном участии в выборах в Кнессет 22-го созыва.

Принципиальное соглашение между партиями было подписано утром 20 июня, а детали будут согласованы в ближайшее время.

На выборах в Кнессет 21-го созыва арабские партии баллотировались двумя списками: ХАДАШ-ТААЛ и РААМ-БАЛАД.

Общий список возглавит Айман Удэ. В настоящий момент неизвестно, по какому принципу будет сформирован единый список.

По словам главы партии ТААЛ Ахмада Тиби, переговоры начались сразу после голосования за роспуск Кнессета. Согласно пояснению Тиби, базой для формирования списка и распределения мест между партиями станут результаты последних выборов.

Источники в "Ликуде" заявляют, что переговоры между представителями арабских партий об объединении начались еще до роспуска Кнессета 21-го созыва. "Возрождение объединенного арабского списка не только увеличит общее число мандатов, которое получит эта партия, но и повысит процент голосования в арабском секторе, что повлияет на итоги выборов в целом", – заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il высокопоставленный источник в "Ликуде".

Напомним, что в 2015 году объединенный арабский список получил 13 мандатов. Весной 2019 года два арабских блока набрали в общей сложности 11 мандатов.