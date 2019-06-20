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В Израиле

ШАБАК: в Израиле задержан иорданец, пытавшийся создать разведывательную сеть для Ирана

время публикации: 15:12 | последнее обновление: 16:09 блог версия для печати фото
ШАБАК: в Израиле задержан иорданец, пытавшийся создать разведывательную сеть для Ирана
ШАБАК: в Израиле задержан иорданец, пытавшийся создать разведывательную сеть для Ирана
ШАБАК: в Израиле задержан иорданец, пытавшийся создать разведывательную сеть для Ирана

В четверг, 20 июня, общая служба безопасности (ШАБАК) разрешила к публикации информацию о том, что была предотвращена попытка иранской разведки создать шпионскую инфраструктуру в Израиле под прикрытием бизнеса.

Около двух месяцев назад в Израиле был задержан 32-летний Таар Шафут, гражданин Иордании, родившийся в Хевроне. В ходе расследования выяснилось, что целью его приезда в Израиль было создание разведывательной инфраструктуры на международно признанной израильской территории, а также в Иудее и Самарии, которая бы действовала в интересах Ирана.

Десять дней назад против Шафута было подано обвинительное заключение в военном суде в Иудее. Его обвиняют в контактах с врагом, контактах с враждебной организацией и заговоре с привлечением финансовых средств для действий в интересах врага.

Следствием также было установлено, что Таар Шафут встречался с иранскими агентами в других странах. С ним контактировали агенты, представлявшиеся как Абу Садэк и Абу Джафар. Первая их встреча состоялась в Ливане около двух лет назад, потом были и другие встречи в Ливане и в Сирии. Было согласовано, что Шафут создаст в Израиле некую бизнес-структуру, под прикрытием которой будет вербовать агентов и собирать информацию. Предполагалось, что при этом в Иордании будет построено предприятие, для работы на котором будут нанимать рабочих-шиитов, лояльных Ирану. Абу Садэк и Абу Джафар гарантировали выделение полумиллиона долларов на создание этого предприятия и обещали предоставить деньги для дальнейшей поддержки его функционирования. Шафуту были переданы средства для зашифрованной связи с "кураторами".

Таар Шафут прибыл в Израиль летом 2018 года, а в апреле 2019-го начал устанавливать контакты с должностными лицами для создания иордано-израильской компании. Вскоре после этого он был задержан израильскими спецслужбами.



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Четверг, 20 июня 2019 г.
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