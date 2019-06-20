Бывший глава "Мосада" Шабтай Шавит: "Уровень избирателей Нетаниягу ниже плинтуса"

Бывший глава службы внешней разведки "Мосад" Шабтай Шавит выступил с крайне резкими нападками на премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его избирателей.

В интервью газете "Маарив-Софшавуа" Шабатй Шавит заявил, что ведет войну с "Ликудом" во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. "Избиратели Нетаниягу – это люди, которые не имеют знаний и ни в чем не разбираются. Электоральная база Нетаниягу – это люди, чей уровень ниже плинтуса", – заявил Шавит. (סף נורמטיבי שלהם בגובה דשא)

Бывший глава "Мосада" подверг критике и нового министра транспорта Бецалеля Смотрича. "Вы бы согласились жить в таком государстве Израиль, которое рисует Бецалель Смотрич? Я в такой стране не останусь ни минуты", – сказал Шавит.

Экс-глава службы внешней разведки стал в последние месяцы одним из наиболее резких критиков политики, проводимой премьер-министром Нетаниягу, в первую очередь в вопросе конфликта с палестинскими арабами. "Я знаю, что среди ста тысяч поселенцев, живущих за пределами крупных блоков, есть те, кто будут готовы добровольно покинуть свои дома. Но я не игнорирую тот факт, что в поселенчестве Иудеи и Самарии присутствует элемент веры. Там поселенцы убеждены, что живут на территориях, поскольку это заповедь Бога. Я их презираю, поскольку это фальшивый, выдуманный иудаизм", – заявил Шабтай Шавит.





