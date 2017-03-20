Глава ШАБАКа Надав Аргаман: "ХАМАС постарается совершить теракты перед праздником Песах"

В понедельник, 20 марта, глава общей службы безопасности (ШАБАК) Надав Аргаман принял участие в заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

В ходе открытой части заседания, глава ШАБАКа предупредил об опасности новой волны террора. "Нынешний период затишья опасен тем более, что он пьянит, – заявил Аргаман. – ХАМАС и организации "мирового джихада" не прекращают попыток совершить теракты на территории Израиля, а также в Иудее и Самарии".

По мнению Аргамана, опасность терактов возрастет в период, предшествующий празднику Песах в апреле.

Надав Аргаман сообщил, что в период волны террора, имевшей место в 2015-2016 годах, ШАБАК задержал не менее 400 террористов готовившихся к совершению диверсий. "Это удалось сделать благодаря новым технологическим, разведывательным и оперативным методикам, взятыми нами на вооружение", – сказал глава ШАБАК.

Глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Ави Дихтер заявил в ходе заседания: "Изменения в региональной и мировой политике открывают перед нами многочисленные возможности. Я очень надеюсь, что ненужные досрочные выборы не нанесут удар по шансу использовать их".

"Пасхальные теракты" в Израиле

В период "интифады Аль-Аксы" палестинские арабы неоднократно совершали теракты на территории Израиля в период празднования Песаха, несмотря на блокаду "территорий".

В результате серии "пасхальных" терактов в 2002 году погибли десятки израильтян. Наиболее кровавым из них был теракт в отеле "Парк" в Нетании. 27 марта 2002 года террорист-смертник вошел в нетанийскую гостиницу "Парк", где на праздничный ужин собрались сотни людей. Он сел на стул в центре зала торжеств и привел в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли 30 человек, около 150 получили ранения. Организаторы этого теракта позже были задержаны (арест последнего из них был произведен в сентябре 2009 года). Осенью 2011 года организатор теракта в отеле "Парк" Насер Сами Абд ар-Раззак Али ан-Насер "Ятаймэ" (из Туль-Карема), приговоренный к 29 пожизненным срокам, вышел на свободу в рамках "сделки Шалита".

Несколько дней спустя после теракта в отеле "Парк" были совершены еще три теракта-самоубийства. 30 марта прогремели два взрыва – в Иерусалиме (двое погибших) и в Тель-Авиве (один погибший). 31 марта 2002 года в результате взрыва террориста-смертника в хайфском ресторане "Маца" погибли 15 израильтян (весной 2009 года от полученных ранений скончался еще один человек, пострадавший в результате этого теракта).

На исходе Песаха, 24 апреля 2003 года был совершен теракт-самоубийство в Кфар-Сабе (один погибший).

В 2004-2005 годах Песах в Израиле проходил относительно спокойно.

Но 17 апреля 2006 года, в период праздника Песах, несмотря на полную блокаду палестинских территорий, смертник смог проникнуть на территорию Израиля и взорваться в закусочной "Рош а-Ир", в Тель-Авиве. В результате взрыва погибли 9 человек, позже в больницах умерли еще двое пострадавших.

В 2007 году, в период праздника Песах, ШАБАК предотвратил теракт в Тель-Авиве. ХАМАС планировал взорвать в городе заминированный автомобиль, управляемый смертником.

В канун праздника Песах в 2008 году палестинские террористы совершили нападение на КПП "Керем Шалом", на границе сектора Газы. Были ранены 13 военнослужащих. Террористы планировали похищение солдат, но эти планы им не удалось осуществить.

В 2009 году, накануне Песаха, на севере Израиля была арестована группа молодых арабов, планировавших в праздничные дни теракт против евреев.

В 2010 за несколько дней до праздника Песах в бою с палестинскими террористами на границе сектора Газы в районе Хан-Юниса погибли майор Элираз Перец и сержант Илан Святковский. А за несколько часов до начала праздника в Иерусалиме был предотвращен теракт с применением холодного оружия.

В 2011 году перед Песахом в Нацерете были арестованы члены террористической ячейки "Смерть сионистам". Сообщалось также о задержании семерых жителей Восточного Иерусалима, совершивших нападения на пограничников. Тогда же были опубликованы подробности расследования убийства семьи Фогель в Итамаре, совершенного арабскими террористами накануне праздника Пурим.

14 апреля 2014 года, в день начала празднования Песаха, около Хеврона был обстрелян израильский автомобиль: подполковник полиции Барух Мизрахи был убит, его жена и ребенок получили ранения.

18 апреля 2016 года, накануне праздника Песах, в Иерусалиме террорист-самоубийца взорвал бомбу в автобусе номер 12. 20 израильтян получили ранения.





