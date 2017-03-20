Кибервойны ЦАХАЛа: атаки и защита городов покемонов

На минувшей неделе группы курсантов и кибер-тренеров провели необычные учения, в ходе которых имитировались компьютерные атаки на "мир покемонов". Учения проводились в рамках программы C5I (Command, Control, Communications, Computers, Cyber, Intelligence).

В роли атакующих выступала команда Team Rocket, состоящая из опытных специалистов по компьютерной безопасности. Их атаки отражали шесть команд, собранных из курсантов, представляющих различные подразделения ЦАХАЛа, сообщает армейская пресс-служба.

Каждая команда кадетов защищала свой "город", населенный определенным типом покемонов. Перед тренерами была поставлена задача: пробить защиту и поймать всех покемонов. В свою очередь, кадеты не только отражали атаки, но также искали в своих городах спрятанные флаги-метки. По правилам игры, первая команда, устоявшая против атак, не потерявшая всех покемонов и обнаружившая все флаги, становилась победителем.

Один из командиров курса лейтенант Рой пояснил, что эти учения имитировали крупномасштабное нападение хакеров. Кадетам приходилось решать задачи, возникающие при реальных массированных кибератаках.

Впервые во время подобных учений атакующая сторона использовала не только стационарные компьютеры, но и мобильные устройства. В критических ситуациях кадетам посылали "подсказки", провоцируя их на то, чтобы сделать переход по полученной ссылке, как правило такой переход означал загрузку вредоносной программы, наносившей ущерб "городам" защитников.

Во время учений курсантов ожидали различные сюрпризы, обстоятельства менялись, что требовало от кадетов быстрой адаптации к новой реальности и перестройки схемы защиты.