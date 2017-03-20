Отчет ЦАХАЛа: сирийская ракета ПВО С-200 была идентифицирована как ракета "земля-земля"

Согласно оперативному расследованию действий системы противоракетной обороны ЦАХАЛа при перехвате выпущенной из Сирии ракеты ПВО С-200, решение использовать для перехвата батарею ПРО "Хец-2" было принято, поскольку угроза была идентифицирована в первые мгновения как ракета класса "земля-земля".

Ошибочная идентификация произошла из-за баллистической траектории ракеты, которая, промахнувшись мимо израильских самолетов, по которым она была выпущена, продолжила полет в направлении территории Израиля.

Проводившая проверку комиссия ВВС ЦАХАЛа сочла решение об использовании батареи "Хец-2" для перехвата сирийской ракеты оправданным, учитывая вес ракеты, ее заряд (200 кг взрывчатки) и место предполагаемого падения (центр Иорданской долины).

Следует отметить, что для принятия решения у операторов батареи было менее минуты.

Между тем, командование ВВС сообщило, что через две недели на оперативное дежурство поступит первая батарея ПРО "Волшебная палочка" (другое название – "Праща Давида"), предназначенная для перехвата тяжелых ракет средней дальности, оснащенных современными электронными системами. В многослойном щите израильской ПРО новая система займет место между "Железным куполом" и "Хец-2".





