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20 марта 2018 г.
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В Израиле

Минобороны Израиля приступило к разминированию места крещения Христа

время публикации: 12:32 | последнее обновление: 13:11 блог версия для печати фото
Минобороны Израиля приступило к разминированию места крещения Христа
Минобороны Израиля приступило к разминированию места крещения Христа
Минобороны Израиля приступило к разминированию места крещения Христа
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Министерство обороны ведет работы по разминированию в районе Каср аль-Яхуд, на границе между Израилем и Иорданией, к северу от побережья Мертвого моря.

Согласно Новому завету, именно здесь был крещен Иисус Христос, поэтому Каср аль-Яхуд является местом регулярного паломничества христиан со всего мира. Однако из-за мин территория, которую могут посещать туристы, жестко ограничена.

Пресс-служба минобороны сообщает, что в 2018-2019 годах планируется разминировать около 1000 дунамов (1 кв. километр) территории в этом районе. Будут удалены примерно 3000 мин (противопехотных и противотанковых), снарядов и иных опасных предметов.

Проект реализуется совместно с фондом Halo Trust, который собирал деньги на расчистку района Каср аль-Яхуд с 2016 года. Эта организация была создана в 1998 году и действует в 15 странах мира, помогая в разминировании территорий. В частности, специалисты фонда работали в Грузии, Косово, Сомали, Украине и других странах.

Израиль контролирует Каср аль-Яхуд с 1967 года. С 1968-го организуются паломничества к этому святому для христиан месту.



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