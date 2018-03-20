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В Израиле

СМИ: Меркель предупредила Нетаниягу, что выход США из договора с Ираном приведет к войне

время публикации: 20:10 | последнее обновление: 20:14 блог версия для печати фото
СМИ: Меркель предупредила Нетаниягу, что выход США из договора с Ираном приведет к войне
СМИ: Меркель предупредила Нетаниягу, что выход США из договора с Ираном приведет к войне
СМИ: Меркель предупредила Нетаниягу, что выход США из договора с Ираном приведет к войне

Во вторник, 20 марта, состоялась телефонная беседа между премьер-министром Биньямин Нетаниягу и канцлером Германии Ангелой Меркель, поздравив ее с формированием нового правительства.

Пресс-служба министерства главы правительства сообщила, что в ходе беседы лидеры двух стан договорились провести в ближайшие два месяца традиционную межправительственную встречу в формате G2G в Иерусалиме.

Премьер-министр также поздравил со вступлением в должность нового министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который посетит Израиль до проведения встречи G2G.

В то же время, вечером 20 марта, 10-й канал израильского телевидения передал, что во время экономического форума в Давосе Ангела Меркель предупреждала Нетаниягу, что выход США из "ядерного соглашения с Ираном" может привести к войне в регионе.

Этот разговор состоялся спустя две недели после того, как Дональд Трамп объявил, что он готов ждать до 12 мая и, если страны Европы - Германия, Франция и Великобритания - до этого срока не согласятся внести существенные изменения в договор, США из него выйдут и объявят о введении новых санкций в отношении Ирана.

Пресс-служба министерства главы правительства не комментирует эти сообщения.

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