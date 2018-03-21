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В Израиле

В Иерусалиме проходит акция протеста ультраортодоксов

время публикации: 20 марта 2018 г., 20:38 | последнее обновление: 20 марта 2018 г., 23:52 блог версия для печати фото
В Иерусалиме проходит акция протеста ультраортодоксов
В Иерусалиме проходит акция протеста ультраортодоксов
В Иерусалиме проходит акция протеста ультраортодоксов

В Иерусалиме, на площади Кикар Шабат, проходит акция протеста ультраортодоксов, принадлежащих к радикальному течению "Пелег а-Иерушальми".

В Twitter новостной службы корпорации "Кан" сообщается, что на площади была сожжена кукла, одетая в форму ЦАХАЛа.

Таким образом члены ультраортодоксальной общины протестуют против ареста религиозных уклонистов от службы в армии, а также против пересмотра закона об армейской службе.

После того, как стало известно, что на площади Кикар Шабат была сожжена кукла в форме военнослужащего, на происходящее отреагировал министр обороны Авигдор Либерман. "Если в Меа Шеарим полагают, что могут удержать нас от того, чтобы разделить между всеми срезами общества бремя армейской службы, они ошибаются", - написал глава оборонного ведомства в своем Twitter.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что несколько десятков ультраортодоксов перекрыли дороги в районе площади.

Сотрудники полиции пытаются оттеснить участников акции протеста с проезжей части и восстановить движение транспорта.

О задержании нарушителей правопорядка не сообщается.

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