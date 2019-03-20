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В Израиле

"Кувшин Беса": персидский талисман у стен Иерусалима

время публикации: 10:25 | последнее обновление: 11:03 блог версия для печати фото
"Кувшин Беса": персидский талисман у стен Иерусалима
"Кувшин Беса": персидский талисман у стен Иерусалима
"Кувшин Беса": персидский талисман у стен Иерусалима
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В честь праздника Пурим Управление древностей рассказало об интересной археологической находке, сделанной в районе парковки Гивати в иерусалимском Граде Давида. Она соединяет воедино современный Израиль и древнюю Персию.

Речь идет о небольшом черепке – фрагменте персидского кувшина. На нем с большим искусством, но немного гротескно вылеплено человеческое лицо – видны даже ноздри. Это первая подобная находка, сделанная не только в Иерусалиме, но и во всей Иудее.

"Подобные кувшины в период Персидской империи были распространены в Египте, Финикии, Леванте и, разумеется, в самой Персии. Они назывались "кувшинами Беса" в честь египетского божества, хранителя семьи, домашнего очага, рожениц и новорожденных", – рассказывает профессор Тель-Авивского университета Юваль Гадот.

Постепенно Бес превратился в своего рода талисман, приносящий удачу. Его изображения стали украшать дома, утварь, их даже начали носить на шее. Беса изображали смешным бородатым карликом с гротескными чертами лица и высунутым языком. Смех должен был отпугивать злых духов.

Черепок, датируемый V-IV веками до н.э., был обнаружен на дне мусорной ямы, недалеко от стен иерусалимского Старого города, среди других керамических обломков эпохи персидского владычества.



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