Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Израиль

Государственный секретарь США Майк Помпео, совершающий турне по Ближнему Востоку, прибыл в Израиль после посещения Кувейта.

Из аэропорта он направился в резиденцию премьер-министра в Иерусалиме, где встретится с Биньямином Нетаниягу. На повестке переговоров - иранская угроза, вопросы региональной безопасности, рост антисемитизма. Это четвертая их встреча за последние четыре месяца.

Помпео также принял участие в греко-израильско-кипрском саммите, который проходил в иерусалимском отеле "Мецудат Давид". Его главные темы – развитие газовых месторождений Восточного Средиземноморья и сотрудничество в оборонной сфере.

Государственный секретарь прибывает в Израиль за три недели до парламентских выборов. Критики американской администрации утверждают, что таким образом президент Дональд Трамп намерен выразить поддержку нынешнему главе правительства – Биньямину Нетаниягу.

Не исключается, что накануне выборов Трамп признает Голанские высоты суверенной израильской территорией. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Исраэль Кац выразил надежду, что это произойдет на следующей неделе, в ходе визита Нетаниягу в Вашингтон.

Пресс-служба Белого дома передала, что Дональд Трамп встретится с Биньямином Нетаниягу 25 марта в Белом доме. 26 марта глава правительства Израиля приглашен в Белый дом на ужин, в котором примут участие члены американского правительства.