18+
20 марта 2019 г.
последняя новость: 19:46
Восемь проблем Ганца и его блока «Кахоль-лаван»
Закон о кибербезопасности дает премьеру слишком большие полномочия
Украина и Грузия, Сирия и Венесуэла ? звенья одной цепи
Госсвидетель отказался от сделки? Прокуратура может использовать показания Ганора
Рагу из баранины с овощами. Французский секрет
Названы вызывающие раннюю смерть продукты
Лжедружба и бизнес
Поведение во сне, которое говорит о проблемах
Америка подыгрывает Нетаниягу
Ирландия, антисемитский закон и утрата нравственных ориентиров
Турция ответила на новозеландский вызов
Израиль глазами российских идеологов
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:00 В ДТП на 40-м шоссе погибла женщина
18:16 Воздушный змей с "огненным хвостом" привел к пожару в округе Эшколь
17:22 В Рош а-Аине под колесами автомобиля пострадал 9-летний ребенок
17:18 Мики Ганор опротестовал решение суда о продлении его ареста
16:36 Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Израиль
16:31 Возле остановки "Гиват а-Тахмошет" в Иерусалиме столкнулись автобус и трамвай. Есть пострадавшие
16:15 Врачи "Сороки" борются за жизнь девочки, едва не утонувшей в тазе с водой
15:39 Мандельблит порекомендовал отклонить просьбу "Ихуд мифлагот а-ямин" об изменениях в списке
15:01 Каменная атака в Самарии, автобусу причинен ущерб
14:47 Лауреатом премии Израиля в области естествознания стала профессор Ади Кимхи
Загрузка...
В Израиле

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Израиль

время публикации: 16:36 | последнее обновление: 19:38 блог версия для печати фото
Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Израиль
На повестке переговоров - иранская угроза, вопросы региональной безопасности
Дональд Трамп намерен выразить поддержку нынешнему главе правительства – Биньямину Нетаниягу

Государственный секретарь США Майк Помпео, совершающий турне по Ближнему Востоку, прибыл в Израиль после посещения Кувейта.

Из аэропорта он направился в резиденцию премьер-министра в Иерусалиме, где встретится с Биньямином Нетаниягу. На повестке переговоров - иранская угроза, вопросы региональной безопасности, рост антисемитизма. Это четвертая их встреча за последние четыре месяца.

Помпео также принял участие в греко-израильско-кипрском саммите, который проходил в иерусалимском отеле "Мецудат Давид". Его главные темы – развитие газовых месторождений Восточного Средиземноморья и сотрудничество в оборонной сфере.

Государственный секретарь прибывает в Израиль за три недели до парламентских выборов. Критики американской администрации утверждают, что таким образом президент Дональд Трамп намерен выразить поддержку нынешнему главе правительства – Биньямину Нетаниягу.

Не исключается, что накануне выборов Трамп признает Голанские высоты суверенной израильской территорией. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Исраэль Кац выразил надежду, что это произойдет на следующей неделе, в ходе визита Нетаниягу в Вашингтон.

Пресс-служба Белого дома передала, что Дональд Трамп встретится с Биньямином Нетаниягу 25 марта в Белом доме. 26 марта глава правительства Израиля приглашен в Белый дом на ужин, в котором примут участие члены американского правительства.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 марта 2019 г.
Глава МИД Ливана назвал "сделку века" мертворожденной
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 марта 2019 г.
NYT: США намерены объявить КСИР террористической группировкой
// NEWSru.co.il // В мире // 19 марта 2019 г.
СМИ: Израиль размещает на Крите РЛС дальнего действия





  Rating@Mail.ru  
Среда, 20 марта 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019