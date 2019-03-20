В Шхеме военнослужащие ЦАХАЛа убили двух боевиков, бросавших взрывные устройства

В ночь на среду, 20 марта, хамасовский "Палестинский информационный центр" (ПИЦ) сообщил, что в Шхеме военнослужащие ЦАХАЛа открыли огонь по автомобилю.

По данным вышеуказанного источника, в результате инцидента, происшедшего в восточной части города, были убиты два палестинских араба в возрасте примерно 20 лет.

Пресс-служба Армии обороны Израиля уточняет: инцидент произошел в ходе пресечения беспорядков, во время которых жители Шхема пытались воспрепятствовать паломничеству евреев к гробнице Йосефа. Из автомобиля с палестинскими номерными знаками в сторону военнослужащих были брошены взрывные устройства. По машине открыли огонь, после чего армейский автомобиль врезался в машину, в которой находились причастные к нападению на военных. В результате инцидента двое жителей Шхема были убиты.

Палестинское агентство Maan называет имена убитых: это жители Шхема Раэд Хашим Мухаммад Хамдан (21) и Заид Имад Мухаммад Нури (20). Уточняется, что инцидент произошел на улице Амман, на восточной окраине Шхема. Тела убитых были переданы представителям палестинской администрации на КПП "Хавара", к югу от Шхема.





