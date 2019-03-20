"Ариэльский террорист" был уничтожен бойцами спецподразделения ЯМАМ

Пресс-служба полиции утром в среду, 20 марта, сообщила, что террорист Умар Абу Лэйла, убивший двух израильтян на перекрестках Ариэль и Гитай-Ависар и тяжело ранивший израильского военнослужащего, был ликвидирован бойцами спецподразделения пограничной полиции ЯМАМ.

В сообщении пресс-службы полиции отмечается, что бойцы ЯМАМ действовали в координации с ЦАХАЛом и ШАБАКом.

Армейская пресс-служба отмечает, что в ходе операции были задействованы бойцы и служебные собаки из кинологического подразделения "Окец".

19 марта общей службе безопасности (ШАБАК) удалось установить место нахождения "ариэльского террориста". Вечером в арабском поселке Абуэйн, к северу от Рамаллы, была начата крупномасштабная операция, в которой принимали участие ШАБАК, ЦАХАЛ и спецназ пограничной полиции.

Глава местного совета Абуэйна сообщил палестинским СМИ, что израильские военные въехали на грузовике, развозящим овощи, а следом за ним проследовал военный транспорт ЦАХАЛа.

Дом, в котором скрывался террорист, был окружен военнослужащими. Военные с помощью громкоговорителей ему предложили сдаться, но тот открыл огонь в сторону бойцов пограничного спецназа.

Возле дома, в котором находился террорист, собрались местные жители, которые пытались помешать действиям спецназа и военных. Солдатам ЦАХАЛа пришлось применить спецсредства для разгона демонстраций.

На время проведения операции, в деревне Абуэйн было отключено электричество.

Парамедики службы скорой помощи "Красный полумесяц" сообщили, что в результате столкновений с израильскими военнослужащими были ранены 11 местных жителей. Часть из них получили огнестрельные ранения.

Около 23:00, спустя два часа после начала операции, ШАБАК сообщил, что террорист ликвидирован. Позднее эту информацию подтвердили пресс-службы ЦАХАЛа и полиции. Подтверждение поступило после того, как бойцы ЯМАМ покинули район боевых действий.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу опубликовал следующее заявление по поводу проведенной операции: "Я приветствую ШАБАК, ЯМАМ и ЦАХАЛ, чьи оперативные действия привели к ликвидации гнусного террориста, убившего старшего сержанта Галя Кейдана и раввина Ахиада Этингера. Карающая длань Израиля настигает каждого, кто нападает на наших граждан и наших солдат".

Напомним, что 17 марта в результате теракта на перекрестке Ариэль был убит 19-летний Галь Кейдан – старший сержант, служивший в 334-м дивизионе 282-й бригады "Хативат а-Эш" ("Уцбат Голан") и призванный в армию из Беэр-Шевы. Он был талантливым музыкантом, вырос в семье репатриантов из СССР. Галь Кейдан был похоронен на военном кладбище в Беэр-Шеве.

Утром 18 марта в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве скончался 47-летний раввин Ахиад Этингер, житель поселения Эли, отец 12 детей. Он получил крайне тяжелые ранения в результате нападения террориста на перекрестке Гитай-Ависар . Врачи около суток боролись за его жизнь. Ахиад Этингер был похоронен на кладбище поселка Эли.

На перекрестке Гитай-Ависар также был тяжело 20-летний военнослужащий Александр Дворский, репатриант из Молдовы. 19 марта врачи сообщили, что он пришел в сознание.





