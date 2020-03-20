Политика коронавируса или две системы: итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем продолжать публиковать эти обзоры по пятницам.

На этой неделе Израиль жил в двух параллельных мирах. Два мира, которые должны не просто быть взаимосвязанными, а непосредственно влияющими друг на друга, функционировали автономно, почти игнорируя друг друга. Общество и его жизнеобеспечивающие структуры были заняты противостоянием расширяющейся эпидемии коронавируса, а политическая система продолжала заниматься собой, своими проблемами, манипуляциями и выяснением своих отношений. И на стыке этих двух систем находился один человек: премьер-министр Биньямин Нетаниягу, который одновременно принимал решения в рамках борьбы с эпидемией и вел борьбу за свое политическое выживание.

Об эффективности шагов по борьбе с коронавирусом можно будет судить только задним числом – по количеству больных, не дай Бог умерших, по масштабу экономического ущерба, нанесенного стране – в сравнении с другими странами. Пока ясно одно: Нетаниягу (а, несмотря на участие в почти ежедневных брифингах представителей минздрава, минфина и иных структур, очевидно, что руководит кризисом премьер единолично, что тема для отдельного обсуждения) балансирует между необходимостью затормозить распространение эпидемии и нежеланием полностью парализовать жизнь страны. Даже в распоряжениях об ограничении права граждан на передвижение, опубликованных вечером 19 марта и к моменту написания этих строк еще не утвержденных, оставлены очень широкие возможности: гражданам разрешается посещать митинги, заниматься спортом небольшими группами и даже – цитата – "выходить из дома по жизненноважным делам, не оговоренным в приведенном списке". Правительство постепенно ограничивает свободу передвижения граждан, готовя общество к глухому карантину, когда ни о каких демонстрациях и занятиях спортом речь идти уже не будет. Мало кто в Израиле сегодня сомневается в том, что такой момент наступит, скорее всего до конца будущей недели (неслучайно нынешние ограничения, введены на семь дней).

Чего в этих шагах больше? Реальной заботы об обществе, как утверждают сторонники премьер-министра, или политического пиара, как утверждают его противники, в частности глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман? Вряд ли одна из этих версий абсолютно верна. Очевидно лишь, что почти ежедневное появление на телеэкранах, прямое обращение к гражданам, свободная от фильтров и помех демонстрация заботы о них на фоне эпидемии, способствовали и второй (а некоторые считают, что первой) задаче, стоящей перед премьер-министром: задаче политического выживания.

На этой неделе был приведен к присяге Кнессет 23-го созыва. Помимо нестандартности самого факта приведения к присяге третьего Кнессета меньше чем за год, помимо неординарности церемонии, когда в зал заходили по три депутата, едва избранный Кнессет тут же оказался парализованным. Оппозиция поспешила обвинить в этом спикера парламента. Однако едва ли вся ответственность лежит только на Юлии Эдельштейне.

Пурим позади, и можно покончить с маскарадом. То, что происходит в Кнессете с момента его приведения к присяге, вызвано и продиктовано лишь одним: желанием партий "Наш дом Израиль" и "Кахоль Лаван" провести законопроект, позволяющий Кнессету прекратить каденцию премьер-министра, возглавляющего переходное правительство и являющегося обвиняемым в уголовных правонарушениях. Этот законопроект, поданный за час до приведения к присяге Кнессета 23-го созыва, едва ли мог быть более персональным, и преследовал две цели: оказать давление на премьер-министра, вынуждая его быть более гибким на переговорах о создании правительства национального единства, а если гибкости не будет, то удалить его из политической системы при помощи закона. Нетаниягу понял, что этот законопроект таит в себе реальную угрозу для него и забил тревогу.

В период, когда нет коалиции и оппозиции, делами Кнессета управляет так называемая организационная комиссия. В ней представлены все фракции (пропорционально своему представительству в Кнессете), а возглавляет ее представитель партии, получившей право на формирование правительства. За несколько часов до приведения Кнессета к присяге этот мандат получил глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц. Оценив ситуацию, в окружении Биньямина Нетаниягу пришли к выводу, что раз нельзя комиссией руководить, то ее создания надо избежать. В "Ликуде" призвали на помощь… коронавирус. Вечный представитель Нетаниягу по особым поручениям Мики Зоар обратился к Юлию Эдельштейну с предложением просто закрыть парламент, так как он не оборудован для защиты от коронавируса. На выходе из канцелярии Эдельштейна, Мики Зоар столкнулся с Ахмадом Тиби. "Ты в своем уме?" – не стал, по словам свидетелей, выбирать выражения Тиби. "Ты хочешь закрыть парламент страны, которую вы называете единственной демократией на Ближнем Востоке?", – продолжил он. На Зоара, впрочем, это не произвело особого впечатления. Вскоре Юлий Эдельштейн заявил, что Кнессет принимает на себя те же ограничения, что наложены на все общество. А в них, в частности, значится запрет на собрания более десяти человек. Организационная комиссия должна насчитывать 17...

Кнессет имеет право работать в обычном формате даже в условиях эпидемии коронавируса. Но в политике без правил, которую мы наблюдаем в последний год, средств не выбирают. Действовал ли Юлий Эдельштейн по своей инициативе или выполнял распоряжения, поступавшие с улицы Бальфур? Ответ на этот вопрос знает только он. Депутаты, беседовавшие со спикером в течение недели, говорят о том, что он не был в восторге от миссии, которую выполнял.

В оппозиции и вовсе пришли в ярость. Авигдор Либерман заявил, что если голосование не состоится и комиссии не будут сформированы, он и его коллеги по блоку "только не Биби" сядут в зале заседаний и не выйдут, пока предусмотренный законом процесс формирования комиссий не будет завершен. В "Кахоль Лаван" обратились к юридическому советнику Кнессета, который, как и следовало ожидать, постановил, что комиссии должны быть созданы, и если "Ликуд" и "Кахоль Лаван" не могут между собой договориться, этот вопрос надо поставить на голосование на пленарном заседании. Там у блока "только не Нетаниягу" есть твердое большинство в 61 голос. В "Кахоль Лаван" не ограничились этим, а подали иск в БАГАЦ против спикера Кнессета. Правда скорее для имиджа, давления и острастки.

В ближайший понедельник комиссии будут созданы. Но даже те, кого сложно удивить цинизмом нашей политической системы, понимают: на сей раз произошла перегрузка. Сотни людей уже больны, десятки тысяч в карантине, сотни тысяч пытаются решить проблему, как пережить это время и не разориться, а политики не могут договориться о формате работы парламента. Политическая система продолжает вращаться самостоятельно, не вступая в контакт с земной цивилизацией.

В условиях эпидемии стране необходимо правительство. Эта азбучная истина кажется начинает доходить и до политиков. Бени Ганц и Биньямин Нетаниягу близки к соглашению о создании паритетного правительства чрезвычайной ситуации. Осталось только решить, сколько времени Нетаниягу останется на посту премьер-министра: год или два. А также войдет ли Ганц в коалицию с Нетаниягу как глава блока "Кахоль Лаван" или только как лидер партии "Хосен ле-Исраэль". Ответы, судя по всему, на будущей неделе.



