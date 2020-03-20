Правительство Израиля утвердило введение полного карантина

В ночь на пятницу, 20 марта, правительство Израиля утвердило новые постановления о чрезвычайном положении, вводящие в стране полный карантин. Решение было утверждено единогласно в ходе телефонного голосования.

В рамках новых постановлений о чрезвычайном положении, вводящих в стране полный карантин, правоохранительным органам были предоставлены полномочия штрафовать нарушителей.

Штраф за нарушение карантина составит 5 тысяч шекелей, штраф за собрание более 10 человек в одном месте – 3 тысячи шекелей, штраф для работающего вопреки запрету бизнеса – 5 тысяч шекелей.

Жизнь в условиях полного карантина. Выскажите ваше мнение

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В полиции Израиля сообщают, что не имеют возможности и не намерены проверять, по какой причине человек находится на улице – разрешенной постановлениями или нет, и ожидают от граждан проявления сознательности. Основной упор будет делаться на разъяснительную работу. В то же время надзор над соблюдением постановления, ограничивающего работу бизнесов, не включенных в список жизненно необходимых, будет осуществляться.

Напомним, что ранее Высший суд справедливости постановил, что, если до 12:00 вторника, 24 марта, не будут сформированы парламентские комиссии Кнессета, все полномочия правоохранительных органов на основании постановлений о чрезвычайном положении будут отменены.

Вечером в четверг, 19 марта, Биньямин Нетаниягу объявил об очередном ужесточении мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в Израиле.

Запрет на выход из дома без уважительной причины будет действовать в течение семи дней и может быть продлен. Ограничения на работу бизнесов будут действовать до 20 апреля.

Согласно новому указу, выходить на улицу разрешается:



1. Добираться на место работы и возвращаться с работы.



2. Выходить за продуктами и лекарствами, а также для получения необходимых услуг.



3. Выходить для получения медицинских услуг.



4. Выходить для донорской сдачи крови.



5. Выходить для участия в митинге.



6. Выходить для занятия спортом, группой не более пяти человек.



7. Разрешается ненадолго выйти на улицу вместе с другими членами семьи, если не отходить далеко от места проживания.



8. Разрешается покидать дом для участия в религиозном обряде, включая молитву, свадьбу, похороны, если при этом соблюдаются другие инструкции минздрава.



9. Разрешается выход из дома для оказания помощи пожилому человеку или другому лицу, которое по состоянию здоровья не может себя обслуживать самостоятельно.



10. Разрешается выходить по другим неотложным делам, которые не нашли отражения в данном перечне.



Выходящие из дома должны соблюдать дистанцию в 2 метра от других людей (члены одной семьи, вышедшие из дома вместе, могут идти вместе). В частном автомобиле могут находиться не более двух человек (за исключением членов одной семьи, проживающих вместе).

Бизнесы

Запрещено открытие торговых центров, в которых работают более 10 магазинов или общая площадь магазинов превышает 3 тысячи квадратных метров, за исключением продуктовых магазинов, аптек и магазинов, основной деятельностью которых является продажа гигиенической продукции.

Запрещена работа дискотек, пабов, баров, банкетных залов, фитнесс-центров, бассейнов, зоопарков, кинотеатров, театров, библиотек, музеев, развлекательных центров, бизнесов по уходу за телом (парикмахерские, SPA, салоны красоты и т.д.).

Предприятия общественного питания могут работать, но только для продажи еды на вынос.

Курьерские службы и службы доставки смогут работать в обычном режиме, но товар должны оставлять у входа в квартиру.

Предприятия общепита, аптеки, продуктовые магазины должны следить за соблюдением клиентами дистанции в 2 метра, во все другие бизнесы могут заходить не более четырех человек на одну работающую кассу с соблюдением двухметровой дистанции.

Более подробные инструкции для бизнесов будут опубликованы министерством здравоохранения в ближайшее время

Коронавирус в Израиле

В 22:00 в четверг, 19 марта, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрировано 677 случаев болезни COVID-19. Шестеро в тяжелом состоянии, 13 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. 14 выздоровевших после коронавируса выписаны из больниц.

266 заболевших находятся в больницах. 86 проходят "домашнюю госпитализацию". 47 получают медицинскую помощь в гостиницах. 264 человека ожидают решения о месте их госпитализации (в больнице, дома или в гостинице).

С постоянно обновляемой информацией о заболевших (маршруты, контакты и др. подробности) можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Израильский эпидемиолог Наталья Биленко: "Это только начало". Интервью

Полный перечень правил на период эпидемии коронавируса

19 марта командование Армии обороны Израиля уведомило, что у 10 военнослужащих подтверждено заболевание коронавирусной болезнью COVID-19. Десятым стал 24-летний мужчина из центра Израиля, занесенный в базу минздрава под номером 432.

Сообщается также, что во временный карантин в общей сложности были помещены 5639 военнослужащих (в том числе срочников). В большинстве случаев речь идет о вернувшихся из-за границы или контактировавших с теми, кто был заражен коронавирусом.

Коронавирус в Палестинской автономии

20 марта министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что число заразившихся коронавирусной болезнью COVID-19 достигло в ПА 48 (за сутки один случай – житель Сальфита, вернувшийся из Пакистана). При этом минздрав ПА объявил, что 17 заразившихся уже выздоровели и отпущены по домам.

Каково распространение этой болезни в ПА на самом деле, сказать сложно.

На домашнем карантине находятся тысячи людей, вернувшихся из стран, где коронавирус получил широкое распространение, в том числе работавшие в Израиле (точных данных нет).

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

15 марта министерство здравоохранения ПА публиковало прогноз по коронавирусу, согласно которому в случае неконтролируемого распространения инфекции в автономии будут заражены около четверти миллиона человек, при этом 12,5 тысячам потребуется госпитализация, примерно 800 – реанимация. К такому сценарию система здравоохранения ПА не готова.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 20 марта, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 10043 человека (1110 за одни последние сутки), около 245 тысяч заболели, около 147 тысяч были инфицированы, около 88 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса в Италии (более 3400 умерших, за сутки умерли свыше 400 человек – и Италия впервые с начала пандемии стала страной с самой высокой смертностью от коронавируса). Далее следуют материковая часть территории КНР (около 3250 умерших), Иран (почти 1300 умерших), Испания (более 830 умерших), Франция (более 370) и США (более 200). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Аргентине, Бангладеш, Бахрейне, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Буркина-Фасо, Великобритании, Венгрии, Гайане, Гватемале, Гонконге, Греции, Дании, Доминиканской республике, Египте, Индии, Индонезии, Ираке, Ирландии, Исландии, Казахстане, на Каймановых островах, Канаде, Катаре, Коста-Рике, Кубе, Ливане, Люксембурге, Малайзии, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Нидерландах, Норвегии, Панаме, Перу, Польше, Португалии, Сан-Марино, Сербии, Словении, Судане, Таиланде, Тайване, Турции, Тунисе, Украине, Филиппинах, Хорватии, Швейцарии, Швеции, Эквадоре, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Коронавирус был подтвержден почти у 680 израильтян, 14 из них излечились.

Из Китая второй день подряд не поступило ни одного сообщения о новых заразившихся коронавирусом.





