Жизнь в условиях полного карантина. Опрос NEWSru.co.il

20 марта правительство Израиля в ходе телефонного голосования утвердило новые постановления о чрезвычайном положении, вводящие в стране полный карантин. Накануне вечером премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил об очередном ужесточении мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в Израиле.

В связи с введением новых ограничений редакция NEWSru.co.il проводит опрос среди читателей.

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ОБЪЯВЛЕННЫЕ МЕРЫ В РАМКАХ КАРАНТИНА

Запрет на выход из дома без уважительной причины будет действовать в течение семи дней и может быть продлен. Ограничения на работу бизнесов будут действовать до 20 апреля.

Согласно новому указу, выходить на улицу разрешается:



1. Добираться на место работы и возвращаться с работы.



2. Выходить за продуктами и лекарствами, а также для получения необходимых услуг.



3. Выходить для получения медицинских услуг.



4. Выходить для донорской сдачи крови.



5. Выходить для участия в митинге.



6. Выходить для занятия спортом, группой не более пяти человек.



7. Разрешается ненадолго выйти на улицу вместе с другими членами семьи, если не отходить далеко от места проживания.



8. Разрешается покидать дом для участия в религиозном обряде, включая молитву, свадьбу, похороны, если при этом соблюдаются другие инструкции минздрава.



9. Разрешается выход из дома для оказания помощи пожилому человеку или другому лицу, которое по состоянию здоровья не может себя обслуживать самостоятельно.



10. Разрешается выходить по другим неотложным делам, которые не нашли отражения в данном перечне.



Выходящие из дома должны соблюдать дистанцию в 2 метра от других людей (члены одной семьи, вышедшие из дома вместе, могут идти вместе). В частном автомобиле могут находиться не более двух человек (за исключением членов одной семьи, проживающих вместе).

Бизнесы

Запрещено открытие торговых центров, в которых работают более 10 магазинов или общая площадь магазинов превышает 3 тысячи квадратных метров, за исключением продуктовых магазинов, аптек и магазинов, основной деятельностью которых является продажа гигиенической продукции.

Запрещена работа дискотек, пабов, баров, банкетных залов, фитнесс-центров, бассейнов, зоопарков, кинотеатров, театров, библиотек, музеев, развлекательных центров, бизнесов по уходу за телом (парикмахерские, SPA, салоны красоты и т.д.).

Предприятия общественного питания могут работать, но только для продажи еды на вынос.

Курьерские службы и службы доставки смогут работать в обычном режиме, но товар должны оставлять у входа в квартиру.

Предприятия общепита, аптеки, продуктовые магазины должны следить за соблюдением клиентами дистанции в 2 метра, во все другие бизнесы могут заходить не более четырех человек на одну работающую кассу с соблюдением двухметровой дистанции.

В рамках новых постановлений о чрезвычайном положении, вводящих в стране полный карантин, правоохранительным органам были предоставлены полномочия штрафовать нарушителей. Штраф за нарушение карантина составит 5 тысяч шекелей, штраф за собрание более 10 человек в одном месте – 3 тысячи шекелей, штраф для работающего вопреки запрету бизнеса – 5 тысяч шекелей.

В полиции Израиля заявляют, что не имеют возможности и не намерены проверять, по какой причине человек находится на улице – разрешенной постановлениями или нет, и ожидают от граждан проявления сознательности. Основной упор будет делаться на разъяснительную работу. В то же время надзор над соблюдением постановления, ограничивающего работу бизнесов, не включенных в список жизненно необходимых, будет осуществляться.

Ранее Высший суд справедливости постановил, что, если до 12:00 вторника, 24 марта, не будут сформированы парламентские комиссии Кнессета, все полномочия правоохранительных органов на основании постановлений о чрезвычайном положении будут отменены.

Жизнь в условиях полного карантина. Выскажите ваше мнение