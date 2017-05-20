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В Израиле

Ольмерт подозревается в незаконном хранении в камере секретных документов

время публикации: 08:52 | последнее обновление: 08:52 блог версия для печати фото
Ольмерт подозревается в незаконном хранении в камере секретных документов

Полиция Израиля и управление тюрем (ШАБАС) начали расследование подозрений, согласно которым отбывающий тюремный срок экс-премьер Эхуд Ольмерт незаконно хранил в камере секретную документацию, касающуюся безопасности государства.

Как сообщает "Маарив", расследование проводится под надзором общей службы безопасности (ШАБАК).

Документы были найдены у адвоката Ольмерта в момент, когда тот покидал тюрьму после визита к своему подзащитному.

Следует отметить, что в ближайшее время должны состояться слушания о досрочном освобождении экс-премьера за примерное поведение. Журналист Алон Хакмон пишет со ссылкой на источники, причастные к расследованию, что если подозрения подтвердятся, о досрочном освобождении Ольмерту придется забыть.

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