NYT: агенты ФБР в рамках расследования "российского дела" провели допросы в Израиле

Агенты ФБР посещали Израиль в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

Об этом в субботу, 19 мая, сообщила газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, агенты ФБР действовали совместно с израильской полицией. Они провели допрос сотрудников израильской компании Psy-Group, занимающейся формированием общественного мнения с помощью социальных сетей.

Кроме того, были изъяты компьютеры компании.

Как утверждается в публикации, Psy-Group была задействована в предвыборной кампании Дональда Трампа и получила за свои услуги 2 миллиона долларов.

Напомним, что в марте этого года возник громкий скандал вокруг деятельности британской аналитической компании Cambridge Analytica, которой удалось собрать личные данные десятков миллионов пользователей Facebook (по сведениям The New York Times, более 50 миллионов) и разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Это позволяло, в частности, показывать пользователям "подходящую" политическую рекламу и влиять на их выбор. Тогда во многих публикациях говорилось о том, что Cambridge Analytica могла сотрудничать со штабом Дональда Трампа накануне выборов президента США. Британские СМИ писали, что Cambridge Analytica пользовалась услугами бывших сотрудников британских и израильских спецслужб.





