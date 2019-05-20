Правительство опубликовало отчет о достижениях по задачам на 2018 год

Генеральный директор министерства главы правительства Йоав Горовиц опубликовал отчет о выполнении правительством задач, поставленных перед ним на 2018 год.

В заявлении Горовица говорится, что в прошлом году министерства выполнили 79,5% из более чем 2.900 поставленных задач – на 1,5% больше, чем в 2017 году.

Однако уже один из самых первых пунктов отчета вызывает недоумение. Министерство финансов продолжает настаивать, что 2018 год был завершен с запланированным дефицитом в 2,9%, хотя еще в марте 2019 года ЦСБ сообщало, что, по уточненным данным, дефицит госбюджета на 2018 год был превышен и составил 3,08%.

Минфину удалось добиться снижения уровня неравенства (индекс Джини снизился с 0,466 до 0,4585), почти достигнув поставленной задачи в 0,457. Доходы государства на 0,6 миллиарда превысили запланированные.

В то же время в 2018 году было начато строительство всего 50 тысяч квартир, не только меньше запланированных 62 тысяч, но и меньше показателя 2017 года.

Индекс централизации в финансовом секторе снизился, но не до запланированного уровня.

Чистая прибыль госкомпаний в полтора раза превысила запланированный уровень (4,8 млрд вместо 3 млрд шекелей), однако следует подчеркнуть, что поставленная задача была изначально низкой. В 2017 году чистая прибыль госкомпаний составила 6 млрд шекелей.

Стоит отметить также, что рамках "зонтичных" соглашений было запланировано только 15,6 тысяч квартир вместо запланированных 75 тысяч квартир. В минфине это объяснили тем, что "зонтичные" соглашения исчерпали себя в 2016-2017 годах.

Среди других достигнутых целей – снижение стоимости проезда на общественном транспорте, рост объемов частного импорта. В рейтинге конкурентоспособности Израиль поднялся с 52-го места на 49-е, а не на запланированное 45-е.

В работе Земельного управления стоит отметить активизацию работы по борьбе с незаконным строительством и занятием государственных земель, как по сравнению с запланированными действиями, так и по сравнению с показателями 2017 года.

Министерство энергетики отчиталось о сокращении доли загрязняющего топлива и росте количества предприятий, подключенных к природному газу, однако в обоих случаях достигнутые показатели были ниже запланированных.

В министерстве внутренней безопасности сообщили, что доля граждан, пострадавших в результате различных преступлений, по отношению к общему числу граждан страны, выросла с 11,8% в 2016 году до 12% в 2018 году. Доля несовершеннолетних, пострадавших в результате преступлений, сократилась с 7,6% до 6%. По сравнению с 2017 годом заметно выросло количество патрулей дорожной полиции. Среднее время прибытия первой пожарной бригады на вызов выросло с 6,24 минут до 6,27 минут. Следует также отметить заметный рост количества сотрудников полиции, представляющих арабский сектор: 5 новых отделений полиции и 742 полицейских.

Минстрой добавил в 2018 году к жилищному хозяйству 841 единицу социального жилья, в полтора раза больше запланированного, и отремонтировал 2.100 старых единиц соцжилья.

Минздрав отчитался о сокращении частных расходов на проведение операций и о снижении уровня ожирения у первоклассников (с 20,2% до 18,3%) и у семиклассников (с 30,5% до 30,3%). Также заметно сократилась доля курильщиков в арабском секторе. А вот количество тяжелых хронических больных, за которыми был закреплен медицинский координатор, заметно увеличить не удалось.

Министерство просвещения сообщило об увеличении доли учеников, закончивших среднюю школу с аттестатом зрелости, с 66,2% до 68%, что заметно выше поставленной цели. Сообщается и о росте количества учеников, сдававших математику и английский язык на 5 и на 4 единицы аттестата зрелости.

Министерство транспорта сообщило, что количество пассажиров общественного транспорта выросло на 3%, что ниже поставленной министерством цели. Электрификация скоростной ветки Тель-Авив-Иерусалим, которая должна была завершиться в 2017 году, завершится не ранее 2020 года. Грузооборот Ашдодского и Хайфского портов сократился, хотя его планировалось увеличить. В то же время национальная дорожная компания сумела выполнить в срок 80% поставленных на 2018 год целей, а не 75%, как прогнозировалось.

Министерство экономики отрапортовало о росте объемов экспорта до 110 млрд долларов вместо запланированных 103 млрд, а минтуризма – о росте количества иностранных туристов, посетивших Израиль, на 14%.

Следует отметить, что в отчете не фигурировали данные министерств обороны и иностранных дел.





