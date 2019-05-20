Перспектива повторных выборов в Кнессет. Опрос NEWSru.co.il

У Биньямина Нетаниягу осталось всего около недели для того, чтобы сформировать коалицию. Если лидер "Ликуда" не сумеет договориться с потенциальными партнерами по коалиции, президент возложит задачу по формированию коалиции на лидера блока "Кахоль Лаван" Бени Ганца, у которого будет месяц для переговоров. Если и он не добьется успеха, будет объявлен переходный период (21 день), в течение которого будут продолжаться попытки сформировать коалицию. Если и они не увенчаются успехом, то будут объявлены повторные выборы.

Подобной ситуации еще не было в истории Израиля. Кроме того, никогда в истории страны не было такого, чтобы за 8 дней до окончания срока переговоров не было заключено ни одного коалиционного соглашения.

Редакция NEWSru.co.il проводит опрос, целью которого является выяснение отношения наших читателей к сложившейся ситуации.

Этот опрос поможет разобраться в том, какая часть нашей аудитории поддерживает идею повторных выборов или формирования правительства национального единства, кого винят в сложившейся кризисной ситуации, какие прогнозы дают. Читателям предстоит ответить на традиционный вопрос о политических предпочтениях. Мы рассчитываем понять, какая часть русскоязычного электората в случае повторных выборов вновь поддержит ту партию или блок, за которую голосовала раньше. Будут также заданы вопросы по поводу коалиционных требований различных партий.

Перспектива повторных выборов в Кнессет. Выскажите ваше мнение





