В Израиле после карантина открылись синагоги и мечети, музеи и галереи, начался пляжный сезон

Утром в среду, 20 мая, после длительного карантина открылись синагоги, мечети и христианские храмы. Накануне вечером правительство утвердило соответствующее решение, при соблюдении ряда условий: в частности, в помещении должны находиться не более 50 человек, расстояние между людьми должно составлять не менее двух метров, на всех присутствующих должны быть маски. Кроме того, каждая синагога, мечеть, храм должны выбрать ответственного за соблюдение этих правил.

Снят запрет на посещение музеев и галерей, где должны соблюдаться аналогичные правила.

Со среды официально начинается пляжный сезон. На самом деле, уже более недели на многих средиземноморских пляжах, на фоне очень жаркой погоды, было множество людей.

С 19 мая по 22 мая, согласно распоряжению министра здравоохранения, ношение защитных масок необязательно для детей и взрослых (из-за жары). Остаются в силе главные требования карантина: соблюдать "социальную дистанцию" (2 метра) и соблюдать правила личной гигиены.

Общественный транспорт работает почти в полном объеме, за исключением железнодорожного, который возобновит работу 31 мая.

Система дошкольного и школьного образования функционирует почти в полном объеме. Однако занятия для учащихся поочередно проводятся или в школах, или в режиме онлайн, чтобы сократить число детей, одновременно находящихся в классах.

С 7 мая в Израиле возобновили работу торговые центры, рынки и спортивные залы. Однако их деятельность ограничена рядом требований. Администрация торгового центра должна обеспечить соблюдение правил защиты общественного здоровья. Согласно правилам, должен быть назначен сотрудник, ответственный за регулировку числа входящих в торговый центр работников и покупателей (не более одного человека на 20 кв.м). Должен быть установлен знак с указанием допустимого числа посетителей. Требуется принятие мер для того, чтобы люди находились на дистанции в 2 метра. Места, предназначенные для ожидания в очереди, должны быть размечены. Администрация обязана по возможности следить за тем, чтобы в лифте было не более двух человек. Особое внимание должно уделяться гигиене и дезинфекции поверхностей. Средства для дезинфекции рук должны быть размещены в доступных местах. Сидеть в кафе и фуд-кортах торговых центров пока запрещено. Деятельность рынков ограничена похожими условиями. За выполнением требований следят полицейские и муниципальные инспекторы.

Отметим, что разрешение возобновить работу спортзалов не обязательно означает, что спортзал начал функционировать уже с 7 мая. Спортзалы в больших развлекательных центрах с бассейнами пока остаются закрытыми.

С 15 мая разрешено собираться на открытом воздухе группами до 50 человек.

Минздрав рекомендовал правительству с 27 мая разрешить открытие общественных бассейнов, в том числе в гостиницах.

С 27 мая откроются кафе, бары, рестораны и ночные клубы.

С 31 мая будет разрешено собираться на открытом воздухе группами до 100 человек. Начнут работу детские кружки, неформальные образовательные организации и молодежные движения. Будут открыты парки и детские площадки. Возобновятся спортивные состязания без зрителей. Возобновится работа высших учебных заведений.

С 14 июня могут быть сняты ограничения на скопление людей. Будут открыты театры и кинотеатры. Частично возобновится коммерческое авиасообщение.

Напомним, в любой момент Израиль может вернуться к жесткому карантину. Это может произойти в трех случаях:

- При выявлении 100 новых случаев заражения в день, когда источник заражения неизвестен.

- Если количество заболевших будет удваиваться в течение 10 дней.

- При наличии 250 больных в тяжелом состоянии.