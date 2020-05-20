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NEWSru.co.il :: В Израиле20 мая 2020 г., 20:59

СМИ: Амит Альмог находился под воздействием наркотиков во время убийства Майи Вишняк

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СМИ: Амит Альмог находился под воздействием наркотиков во время убийства Майи Вишняк

Израильские СМИ продолжают следить за расследованием дела об убийстве 22-летней жительницы Рамат-Гана Майи Вишняк ее бойфрендом Амитом Альмогом.

Телеканал "Кан-11" передал, что в ходе расследования возникло подозрение, что Альмог находился под воздействием тяжелых наркотиков.

13-й канал ИТВ сообщил, что в полиции проверяется версия, согласно которой, Альмог планировал целую "серию" нападений на незнакомых ему людей.

Студентка Бар-Иланского университета Майя Вишняк была убита в субботу, 16 мая. Ее тело было обнаружено в квартире на улице Автальон в Рамат-Гане, где она проживала вместе с 21-летним Амитом Альмогом.


Согласно подозрению, Майя была задушена в ходе ссоры. Когда домой пришла 50-летняя мать Альмога, он сказал ей, что убил подругу, после чего нанес матери удар ножом и легко ранил ее. После этого мужчина попытался скрыться, но был задержан недалеко от места проживания. На допросе задержанный дал признательные показания следователям, заявив, что "слышал голоса", которые подтолкнули его к действию.

Подозреваемый ранее не был судим и никогда прежде не задерживался. Но есть сведения, что у него были "проблемы с поведением" и состоянием психики. Он судом отправлен на психиатрическую экспертизу.

Расследование продолжается. Утром 17 мая полиция добилась судебного запрета на публикацию подробностей расследования этого преступления.

Майя стала третьей жертвой домашнего насилия за последние два месяца. 1 мая 1 мая в Бат-Яме была убита 50-летняя Татьяна Хайкин (тело нашли 3 мая). 29 апреля в Холоне - 31-летняя Мествал Алазе.

В среду, 20 мая, в Кнессете была создана подкомиссия, которая займется проблемой домашнего насилия и убийства женщин в Израиле.

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