На вторник намечена бессрочная забастовка учителей средних и старших классов

Если в понедельник, 20 ноября, не будет достигнуто прогресса на переговорах с министерством финансов, во вторник, 21 ноября, организация учителей средних и старших классов объявит забастовку без ограничения времени.

Переговоры между сторонами по поводу коллективного трудового договора длятся уже 11 месяцев. В минувший четверг к ним подключился министр просвещения Нафтали Беннет.

Следует отметить, что о намерении начать забастовку руководство организации сообщило еще в четверг, до встречи с Беннетом и до двух назначенных на тот момент раундов переговоров с минфином.

После однодневной забастовки, состоявшейся в воскресенье, 12 ноября, стороны пришли к соглашению по поводу повышения зарплат учителей со стажем. Еще до забастовки было достигнуто соглашение по поводу зарплат новых учителей.

Однако, как сообщает The Marker, в последние дни председатель организации Ран Эрез выдвинул новые требования, обвиняя министерство в недобросовестном поведении и введении профсоюза в заблуждение.

В частности, он требует, чтобы большая часть предусмотренной соглашением прибавки была выплачена немедленно, а не в течение трех лет. Также он требует добавки четырех ступеней повышения квалификации, позволяющих получить прибавку к зарплате, бонусы учителям средних классов, добавку к зарплатам директоров, добавку учителям, отвечающим за дисциплину, за школьные экскурсии, за работу с детьми с трудностями обучения и т.д., добавку ставки педагогического консультанта в средних классах, сокращение пяти рабочих часов учителям, не имеющим собственного рабочего места в школе.