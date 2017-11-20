Учителя объявили о начале бессрочной забастовки в средних и старших классах

Организация учителей средних и старших классов объявила о том, что очередной раунд переговоров с министерством финансов не принес результатов. Завтра, 21 ноября, учителя намерены начать бессрочную забастовку.

В министерстве финансов выразили сожаление по поводу решения объединения учителей о проведении забастовки. В министерстве говорят, что вместо того, чтобы попытаться договориться по существу, учителя выбрали методы силового давления.

Переговоры между сторонами по поводу коллективного трудового соглашения длятся уже 11 месяцев. В минувший четверг к ним подключился министр просвещения Нафтали Беннет.

О намерении начать забастовку руководство учительской организации сообщило еще в четверг, до встречи с Беннетом и до двух назначенных на тот момент раундов переговоров с минфином.

После однодневной забастовки, состоявшейся 12 ноября, стороны пришли к соглашению по поводу повышения зарплат учителей со стажем. Еще до забастовки было достигнуто соглашение по поводу зарплат молодых учителей. Однако, как сообщало издание The Marker, в последние дни председатель организации Ран Эрез выдвинул новые требования, обвиняя министерство в недобросовестном поведении и введении профсоюза в заблуждение.

В частности, он требует, чтобы большая часть предусмотренной соглашением прибавки была выплачена немедленно, а не в течение трех лет. Также он требует добавки четырех ступеней повышения квалификации, позволяющих получить прибавку к зарплате, бонусы учителям средних классов, добавку к зарплатам директоров, добавку учителям, отвечающим за дисциплину, за школьные экскурсии, за работу с детьми с трудностями обучения и т.д., добавку ставки педагогического консультанта в средних классах, сокращение пяти рабочих часов учителям, не имеющим собственного рабочего места в школе.





